V Thajsku objavili najväčšieho dinosaura juhovýchodnej Ázie: Neuveríte, KOĽKO vážil!

BANGKOK - Výskumníci v Thajsku identifikovali doteraz neznámy druh dinosaura, bol najväčší v juhovýchodnej Ázii a vážil približne toľko ako štyria slony africkí. O poznatkoch publikovanýchvo vedeckom časopise Scientific Reports informovala americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.

,,Jednou z mnohých vecí, ktoré nás na tomto dinosaurovi naozaj nadchli, je jeho veľkosť," uviedol Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavný autor výskumnej štúdie. Novo identifikovaný sauropod, bylinožravý dinosaurus s dlhým krkom, meral na dĺžku asi 27,4 metra a vážil zhruba 30 ton. To je viac ako trojnásobok hmotnosti Tyrannosaura rexa. Nájdený exemplár žil pred 100 až 120 miliónmi rokov a radí sa niekam do ,,vyššej strednej" kategórie najväčších objavených dinosaurov, uviedol hlavný autor štúdie.

Hoci bol tento dinosaurus obrovský, sauropódi z neskorších období boli ešte väčšie. ,,Dáva nám to predstavu o možných evolučných trendoch, ktoré sa v tejto dobe začínali objavovať," uviedol výskumník. Väčšie objavenia sauropódi pochádzali z neskoršej kriedy - jeden z nich vážil až 70 ton. ,,Z obdobia strednej kriedy nachádzame dinosaurami v Číne, Južnej Amerike aj v Afrike, ktorí boli skutočnými superobrami. Boli to tí vôbec najväčší z najväčších," uviedol Setchapaničsakun. Nový objav podľa neho ,,v podstate predstavuje akýsi predvoj k trendu extrémneho rastu".

Novoobjaveného dinosaura výskumníci pomenovali Nagatitan chaiyaphumensis podľa mytického hada Nága, ktorý je uctievam v juhovýchodnej Ázii. Titán odkazuje na veľkosť a poslednú časť názvu na thajskú provinciu Čchajpchúm, kde bol dinosaurus nájdený. Tamojší obyvateľ objavil fosílie prvýkrát v roku 2016 a výskumníci na mieste kopali až do roku 2019, potom im však došlo financovanie. Akonáhle Setchapaničsakunov tím získal nové prostriedky, v roku 2024 vykopávky znovu začal.

Kompletnú kostru dinosaura vedci nemajú, ale jeho veľkosť odhadujú podľa stavcov, rebier, panvy a dĺžky končatín. Jedna kosť z prednej končatiny merala skoro dva metre. Ide o štrnásteho pomenovaného dinosaura objaveného v Thajsku. Paleontológovia ho označujú za ,,posledného titána" tejto krajiny. Na základe veku horninových vrstiev a poznatkov o tom, ako sa krajina v priebehu času menila, neočakávajú, že by v juhovýchodnej Ázii našli ďalších takto veľkých dinosaurach.

FUTBAL NL: Tréner KFC Komárno Norbert Czibor hodnotí zápas so Zvolenom
FUTBAL NL: Tréner MFK Zvolen Dušan Tóth hodnotí zápas s Komárnom
V závode MH Teplárenský holding dokončili prvú fázu dekarbonizácie
Drogový online barón zo SLOVENSKA si v USA vypočul rozsudok: Prípad otriasa krajinou, slová sudcu si navždy zapamätá
Polícia PÁTRA po aute z hrozivého prípadu! Muž v ňom mal niekoľko dní VÄZNIŤ svoju obeť
Zonácia národných parkov: Úrad podpredsedu vlády odmieta zjednodušovanie celej problematiky
Tibor Gašpar varuje: Hrozí ďalší politicky motivovaný útok na Slovensku, vyzýva na zmiernenie napätia
Šialene rýchla jazda na kolobežke a ALKOHOL v dychu: Polícia mala čo robiť, zverejnili VIDEO z konfrontácie vodiča
Prekliate miesto: Na Maldivách sa utopil ďalší potápač! Pomáhal hľadať telá mŕtvych turistov
Robert Fico rokoval vo Viedni o nájomnom bývaní: Chce prilákať rakúske investičné spoločnosti
8 vecí, ktoré ste zrejme o penise nevedeli: Fakty, ktoré prekvapia aj mužov
Skorším odchodom do dôchodku hrozí stopka: Verdikt z Bruselu môže pochovať ich zavedenie!
Takto budú po novom jazdiť policajti: Na cestách stretnete autá s kamerami a špeciálnou výbavou! (foto)
Smelé plány Penty v bankovníctve: Privatbanka sa mení na Penta Bank, plánujú expanziu do zahraničia!
Oplatí sa životné poistenie? Čísla aj prax ukazujú, kedy môže mať cenu zlata!

Slovinsko – Slovensko: ONLINE prenos z MS V HOKEJI 2026
Kto nahradí Weissa? Slovan potvrdil päticu kandidátov, rokuje aj s celosvetovou hviezdou!
MS V HOKEJI 2026 Odmena za celú sezónu: Slovenský reprezentant si dnes odbije veľký debut
VIDEO MS V HOKEJI 2026 Pre mnohých možno nečakaný výsledok: Rakúšania zaskočili Lotyšov
FOTO Je to tu: Škoda predstavila svoj prvý dostupný elektromobil
Práce na prestavbe dôležitej križovatky v okrese Levoča napredujú
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
To nie je vtip, to je profesia! Najvtipnejšie a najzvláštnejšie povolania, ktoré skutočne existujú
Pracovné oblečenie nie je len uniforma: Ako si vybrať materiály, ktoré vás podržia v horúčave aj mraze?
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Bojíte sa surového vajca v Caesar dresingu? Vyskúšajte alternatívu s jogurtom!
Vyvážené smoothie: Ako si z raňajok neurobiť cukrovú bombu
Chemoterapia má zabíjať rakovinu. Vedci však odhalili, ako môže niektorým nádorom nečakane pomáhať
Takto sa zmení tvoj Android telefón. Google mu pridá týchto 12 bezpečnostných funkcií proti podvodníkom, malvéru aj krádeži
Koľko kávy denne je ešte v poriadku a koľko už je za hranicou? Pri tejto hodnote krvného tlaku by si mal spozornieť
Malý robot odpálil 17 protitankových rakiet SPIKE LR. Európske armády testujú nového lovca tankov bez posádky
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Zostalo vám pár kusov nevyužitých plotových tvárnic a betónovej dlažby? Vyrobte si z nich šikovné ohnisko so sedením
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
