V Thajsku objavili najväčšieho dinosaura juhovýchodnej Ázie: Neuveríte, KOĽKO vážil!

BANGKOK - Výskumníci v Thajsku identifikovali doteraz neznámy druh dinosaura, bol najväčší v juhovýchodnej Ázii a vážil približne toľko ako štyria slony africkí. O poznatkoch publikovanýchvo vedeckom časopise Scientific Reports informovala americká verejnoprávna rozhlasová stanica NPR.
,,Jednou z mnohých vecí, ktoré nás na tomto dinosaurovi naozaj nadchli, je jeho veľkosť," uviedol Tchitivút Setchapaničsakun, doktorand na University College London (UCL) a hlavný autor výskumnej štúdie. Novo identifikovaný sauropod, bylinožravý dinosaurus s dlhým krkom, meral na dĺžku asi 27,4 metra a vážil zhruba 30 ton. To je viac ako trojnásobok hmotnosti Tyrannosaura rexa. Nájdený exemplár žil pred 100 až 120 miliónmi rokov a radí sa niekam do ,,vyššej strednej" kategórie najväčších objavených dinosaurov, uviedol hlavný autor štúdie.
Hoci bol tento dinosaurus obrovský, sauropódi z neskorších období boli ešte väčšie. ,,Dáva nám to predstavu o možných evolučných trendoch, ktoré sa v tejto dobe začínali objavovať," uviedol výskumník. Väčšie objavenia sauropódi pochádzali z neskoršej kriedy - jeden z nich vážil až 70 ton. ,,Z obdobia strednej kriedy nachádzame dinosaurami v Číne, Južnej Amerike aj v Afrike, ktorí boli skutočnými superobrami. Boli to tí vôbec najväčší z najväčších," uviedol Setchapaničsakun. Nový objav podľa neho ,,v podstate predstavuje akýsi predvoj k trendu extrémneho rastu".
Mýtické meno nového dinosaura
Novoobjaveného dinosaura výskumníci pomenovali Nagatitan chaiyaphumensis podľa mytického hada Nága, ktorý je uctievam v juhovýchodnej Ázii. Titán odkazuje na veľkosť a poslednú časť názvu na thajskú provinciu Čchajpchúm, kde bol dinosaurus nájdený. Tamojší obyvateľ objavil fosílie prvýkrát v roku 2016 a výskumníci na mieste kopali až do roku 2019, potom im však došlo financovanie. Akonáhle Setchapaničsakunov tím získal nové prostriedky, v roku 2024 vykopávky znovu začal.
Kompletnú kostru dinosaura vedci nemajú, ale jeho veľkosť odhadujú podľa stavcov, rebier, panvy a dĺžky končatín. Jedna kosť z prednej končatiny merala skoro dva metre. Ide o štrnásteho pomenovaného dinosaura objaveného v Thajsku. Paleontológovia ho označujú za ,,posledného titána" tejto krajiny. Na základe veku horninových vrstiev a poznatkov o tom, ako sa krajina v priebehu času menila, neočakávajú, že by v juhovýchodnej Ázii našli ďalších takto veľkých dinosaurach.