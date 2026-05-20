Takáč avizuje zmeny na vláde: Riešia hospodársky rast a schválili vyšší predaj ulovenej zveri

BRATISLAVA - Na stredajšej schôdzi vlády by sa pravdepodobne malo rokovať o opatreniach podporujúcich hospodársky rast. Uviedol to pred rokovaním vlády minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD).
„Asi áno, včera (19. 5.) mali byť nejaké technické rokovania medzi ministrom financií a ministerkou hospodárstva. Podľa mňa dnes budú predložené návrhy, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet,“ spresnil.
Hranica množstva predaja ulovenej zveri by sa mala zvýšiť
Hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri by sa mala zvýšiť. Vyplýva to z návrhu novely nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú požiadavky na niektoré potravinárske prevádzkarne a na malé množstvá. Návrh v stredu schválila vláda.
„Návrhom nariadenia vlády sa zvyšuje hranica množstva predaja ulovenej voľne žijúcej zveri, ktorú môže užívateľ poľovného revíru predať konečnému spotrebiteľovi alebo dodať do miestnej maloobchodnej prevádzkarne, a to najviac na 50 % tiel voľne žijúcej zveri ulovenej v poľovnom revíri ročne,“ spresnilo ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).
Agrorezort dodal, že zároveň sa podľa MPRV vypúšťajú zastaralé ustanovenia týkajúce sa požiadaviek na osobitnú zdravotnú značku a obmedzenia na národný trh pre mäso z naliehavo zabitých zvierat. Na základe pripomienok aplikačnej praxe sa precizuje ustanovenie o hygienických požiadavkách na malé množstvá mäsa z hydiny.
Návrh nariadenia vlády bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády na roky 2023 - 2027, kde sa vládny kabinet zaviazal využiť všetky dostupné právne a ekonomické nástroje podpory priameho predaja lokálnych potravín z dvora konečnému spotrebiteľovi pri zachovaní potrebných požiadaviek ich zdravotnej bezpečnosti a kvality.
Množstevné limity produktov rybolovu a vajec sa upravia
Množstevné limity produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi sa upravia. Vyplýva to z návrhu nariadenia o hygienických požiadavkách na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
„Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť množstevné limity produktov rybolovu a spracovaných produktov rybolovu a vajec na predaj konečnému spotrebiteľovi a ich dodávanie do miestnej maloobchodnej prevádzky,“ spresnil v predkladacej správe agrorezort.
Nové limity pre predaj rýb
Mení sa podľa MPRV maximálne množstvo rýb, ktoré sa považuje za malé množstvo rýb, ktoré môže prvovýrobca predať pri priamom nákupe konečnému spotrebiteľovi. „Upravuje sa týždenný limit na dodávanie rýb prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarňam z aktuálneho limitu 100 kg na 300 kg týždenne. Navýšenie množstevného limitu sa navrhuje na základe požiadaviek praxe,“ priblížilo MPRV.
Malým množstvom vajec je podľa novely najviac 30 kusov netriedených vajec priamo predaných prvovýrobcom jednému konečnému spotrebiteľovi v mieste produkcie vajec alebo na miestnom trhovom mieste denne, respektíve najviac 500 kusov netriedených vajec celkovo dodaných prvovýrobcom miestnym maloobchodným prevádzkarňam počas jedného týždňa.
Návrh nariadenia vlády bol vypracovaný na základe Programového vyhlásenia vlády 2023 - 2027, kde sa vláda zaviazala využiť všetky dostupné právne a ekonomické nástroje podpory priameho predaja lokálnych potravín z dvora konečnému spotrebiteľovi pri zachovaní potrebných požiadaviek ich zdravotnej bezpečnosti a kvality. Novela taktiež vychádza z požiadaviek aplikačnej praxe.
Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží má mať nové pravidlá
Poskytovanie štátnej pomoci pri sanácii envirozáťaží by malo mať nové pravidlá. Ide najmä o odôvodnené prípady, keď záťaže sanuje na vlastné náklady štát. Rovnako tak sa má stanoviť mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku. Nadmernú pomoc by mal byť štát povinný od príjemcu vymáhať. Vyplýva to z novely zákona o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene ďalších zákonov, ktorú v stredu schválila vláda.
„Dôvodom predloženia návrhu zákona je vysporiadanie sa s niektorými aplikačnými problémami súčasného znenia zákona, napríklad v konaní o určení povinnej osoby a plánu prác. Súčasťou návrhu zákona je taktiež vymedzenie a úprava režimu štátnej pomoci na úseku environmentálnej záťaže,“ uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v predkladacej správe.
Nová legislatíva podľa MŽP precizuje mechanizmus určovania povinnej osoby, ktorá je zodpovedná za vypracovanie a realizáciu plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže v zmysle princípu, že náklady na jej odstraňovanie znáša pôvodca, resp. povinná osoba. „Podľa súčasnej právnej úpravy na úseku environmentálnej záťaže platí, že pri bezprostrednom ohrození života alebo zdravia ľudí alebo životného prostredia je v prípade, ak pôvodca, resp. povinná osoba svoje povinnosti včas a riadne neplní, štát povinný tieto činnosti zabezpečiť z verejných zdrojov, pričom tieto náklady je pôvodca, resp. povinná osoba, ak pôvodca zanikol alebo zomrel, následne povinný štátu refundovať,“ pripomenul envirorezort. Novela má spresniť mechanizmus určovania povinnej osoby, napríklad v prípadoch prevodu vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa environmentálna záťaž nachádza.
Pravidlá určuje Európska komisia
Stanoviť sa má mechanizmus určovania výšky nadmernej pomoci spočívajúcej vo zvýšení hodnoty sanovaného pozemku stanovenej znaleckým posudkom. Nadmernú pomoc má byť príslušné ministerstvo následne od príjemcu povinné vymáhať. „Uvedené ustanovenia sú v súlade s požiadavkami Európskej komisie v kontexte Schémy štátnej pomoci na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch podnikov v prípadoch, keď povinnosť odstrániť environmentálnu záťaž prechádza na štát,“ dodalo MŽP.
Návrhom zákona sa taktiež mení a dopĺňa zákon o geologických prácach. Novela má byť účinná od 1. januára 2027.