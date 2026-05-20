Vážna nehoda autobusu s deťmi: Na mieste zasahujú záchranné zložky, hlásia zranených

OSEK - Pri Oseku na Rokycansku dnes ráno havaroval do priekopy autobus deťmi. Niekoľko ľudí je zranených, zrejme nie vážne.
Informoval o tom hovorca krajských hasičov Peter Poncar. Hovorkyňa zdravotníckej záchrannej služby Karolína Korčíková zatiaľ údaje o zranených nezverejnila, pri nehode je šesť výjazdových skupín záchranárov.
Nehoda sa stala po 9:00 na prvom nástupišti stanice. Podľa dispečera plzenskej prepravnej firmy Romana Pejmla viezol autobus deti na plávanie do Rokycan a pri vyhýbaní sa pod ním utrhla krajnica.
"Mám zatiaľ len predbežné informácie od vodiča, že sa vyhýbal a utrhla sa s ním krajnica," uviedol dispečer. Tomu napovedajú aj fotografie od hasičov, z ktorých je zrejmé, že autobus leží na boku v priekope a pod ním je odtrhnutý trs trávy a hlina z kraja cesty.
"Zasahujeme pri dopravnej nehode autobusu s deťmi. V čase príchodu prvých jednotiek boli všetky osoby mimo vozidla. V autobuse cestovalo celkovo 33 detí, dve učiteľky a vodič. Hasiči spoločne so záchrannou službou a políciou vykonali triedenie zranených a zabezpečili miesto udalosti. Podľa prvotných informácií utrpelo niekoľko osôb ľahké zranenia, na mieste neboli zistené žiadne vážne zranenia," uviedol Poncar.
Cesta druhej triedy pri Oseku je na čas zásahu uzavretá. Polícia zatiaľ podrobnosti k nehode nezverejnila. Na sieti X uviedla, že zatiaľ nemá informácie ani o vážnejších zraneniach. Okrem vyšetrovania nehody zabezpečuje aj krízovú intervenciu.
Prepravca zabezpečí odťah, vyslal na nehodu aj náhradný autobus, nebol však potrebný. Hasiči vyslali svoj evakuačný autobus. Používajú ho v podobných prípadoch, ktoré sa dotknú väčšieho počtu ľudí, Zabezpečia v ňom pohodlie účastníkov nehody. "Hasiči deti rozdelili na skupinky, rozprávajú si s nimi a rozdali deťom plyšové dráčky," doplnil Poncar.