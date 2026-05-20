Hrozný trapas najškaredšej živej Barbie: To fakt vyšla v tomto do ulíc?!

LOS ANGELES - Hollywoodska excentrická ikona Angelyne zažila hrozný trapas. To naozaj vyšla v tomto do ulíc?
Kontroverzná hollywoodska ikona Angelyne, ktorá je už dlhé desaťročia známa svojou posadnutosťou ružovou farbou a imidžom „živej Barbie“, sa objavila v uliciach Los Angeles. Už len svojím zjavom púta pozornosť, no teraz si okoloidúci všimli aj čosi iné. Záujem vzbudila jej zvláštna voľba obuvi – na každej nohe mala totiž inú topánku.
Či išlo o zámer alebo obyčajné nedopatrenie, zostáva otázne. Aj vo veku 75 rokov je verná svojmu extravagantnému štýlu, ktorým si vybudovala status nezameniteľnej postavy Hollywoodu. Angelyne nazývajú aj billboardovou kráľovnou, ktoré jej priniesli slávu v 80. rokoch. V roku 1984 sa na Sunset Boulevard objavil billboard s blond ženou s výrazným výstrihom a nápisom „Angelyne rocks“.
Do desiatich rokov stálo po Los Angeles asi 200 billboardov – a stále nebolo jasné, kto to vlastne je. „Som slávna tým, že som na billboardoch,“ povedala raz. Podľa jej slov billboardy financovali investori a návratnosť sa ukázala, keď sa začala objavovať na obrazovkách. Objavila sa vo viacerých filmoch a postupne sa stala symbolom Los Angeles – hviezdičkou, ktorá zosobňovala všetko, čo mesto poháňa.
