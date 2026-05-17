Monštruózny výboj na východe Slovenska: Krajinou otriasol extrémne vzácny blesk, ranu bolo počuť do 30 kilometrov!

KOŠICE - Sobotňajšie upršané počasie prinieslo na naše územie meteorologický úkaz, aký sa nevidí často. Hoci búrky na východe krajiny boli podľa predpovedí pôvodne menej výrazné, jedna z nich vyprodukovala extrémne silný a nebezpečný blesk. Jeho sila dosiahla šokujúcich 109 000 ampérov.
Počas sobotného večera udrelo na východnom Slovensku celkovo 180 bleskov, no jeden z nich z tejto štatistiky brutálne vyčnieval. O tomto výnimočnom atmosférickom jave informoval špecializovaný portál iMeteo.
K obrovskému výboju došlo presne o 22:18:11 hod. Detektory ho lokalizovali v lesnom teréne neďaleko obce Banské, v pomyselnom trojuholníku medzi Košicami, Prešovom a Michalovcami.
Podľa svedectiev a hlásení miestnych obyvateľov pre iMeteo.sk, sprievodný hrom po tomto blesku vyvolal takú silnú akustickú vlnu, že poriadnu ranu a dunenie bolo jasne počuť v okruhu až 30 kilometrov od miesta dopadu.
Vzácny a ničivý blesk typu CG+
Meteorológovia na základe dostupných dát spresnili, že išlo o výboj typu CG+, teda o takzvaný kladný blesk, ktorý smeruje priamo z oblaku do zeme. Tento typ bleskov je v prírode oveľa menej častý ako klasické záporné výboje, no nesie so sebou gigantické množstvo energie a je omnoho nebezpečnejší.
Kým bežné blesky dosahujú hodnoty v desiatkach tisíc ampérov, tento konkrétny kúsok dosiahol 109 kA. Kladné blesky navyše dokážu udrieť aj vo veľkej vzdialenosti od samotného jadra búrky, kde ľudia ešte ani nečakajú dážď, a spôsobujú masívne škody na zasiahnutých stromoch, infraštruktúre či elektroinštaláciách budov.
Keďže blesk udrel do lesného porastu mimo husto obývaných oblastí, bezprostredné škody na majetku či zranenia osôb zatiaľ hlásené neboli. Ak by však takýto kolos trafil rodinný dom, dokázal by okamžite roztaviť elektroniku a odpáliť kompletnú elektrickú sieť.