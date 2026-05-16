Hororový pád lietadla medzi rodinné domy: Na mieste sú mŕtvi, trosky sú rozmetané po celom okolí

BERLÍN - Pri páde malého lietadla do obytnej zóny v obci Limburgerhof južne od Mannheimu a Ludwigshafenu na juhozápade Nemecka prišli o život dvaja ľudia. Informovala o tom dnes polícia, podrobnosti k totožnosti obetí nezverejnila. Príčinu nehody vyšetrujú kriminalisti, uviedla agentúra DPA.
Polícia uviedla, že zatiaľ nemá žiadne informácie o prípadných zranených. Malé lietadlo sa zrútilo okolo 11:30 na pozemok na okraji obce. "V širšom okolí miesta zrútenia je roztrúsených mnoho trosiek," napísala polícia vo svojom vyhlásení.
Okolie bolo pre verejnosť uzavreté.
Okolie bolo pre verejnosť uzavreté. Pre miestnych obyvateľov úrady zriadili krízové centrum. K miestu bol vyslaný aj policajný vrtuľník, aby urobil letecké snímky. Limburgerhof je obec v spolkovej krajine Porýnie-Falcko so zhruba 11.600 obyvateľmi. V lokalite má svoje agrárne centrum chemický koncern BASF.