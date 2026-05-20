TRAGÉDIA v Taliansku! Adriano zjedol zmrzlinu, o pár minút bol mŕtvy! Bolestivé slová zdrvenej matky

CASORIA - Talianskom otriasla tragédia. Šestnásťročný Adriano zomrel len niekoľko minút po zjedení zmrzliny. Polícia teraz preveruje, či sa do výrobku mohli dostať stopy látky, na ktorú bol alergický.
Obyčajný večer s kamarátmi sa zmenil na drámu s tragickým koncom. V talianskom meste Casoria prišiel o život len 16-ročný Adriano D'Orsi po tom, čo si dal zmrzlinu v podniku, ktorý dobre poznal a pravidelne navštevoval.
Mladík skolaboval krátko po prvých sústach a napriek okamžitej pomoci sa ho už nepodarilo zachrániť.
Reakcia prišla takmer okamžite
Adriano strávil sobotný večer s priateľmi. Cestou domov sa zastavili v obľúbenej zmrzlinárni, kde si chceli dopriať sladkú bodku za príjemným dňom.
Podľa dostupných informácií sa však už po prvej lyžičke objavili príznaky vážnej alergickej reakcie. Chlapec začal mať problémy s dýchaním a okamžite požiadal kamarátov o pomoc.
Tí ho urýchlene odviedli do domu jeho otca Maura D'Orsiho. Otec sa synovi snažil pomôcť podaním kortizónu, no jeho stav sa naďalej zhoršoval.
Keď na miesto dorazili záchranári, tínedžer bol už v bezvedomí. Napriek resuscitácii sa jeho život zachrániť nepodarilo.
O svojej alergii vedel od detstva
Adriano trpel závažnou alergiou na mliečne bielkoviny. Jeho rodina tvrdí, že si bol rizika dobre vedomý a pri výbere potravín bol mimoriadne opatrný.
Jeho mama Antonietta Esposito pre miestne médiá spomínala, že problémy sa objavili už v detstve.
„Keď bol malý, mal zdravotné ťažkosti, ktorým sme nerozumeli. Až vyšetrenia ukázali, že ide o alergiu. Adriano sa s tým však naučil žiť. Predtým, než niečo zjedol, vždy si dôkladne prečítal zloženie a nikdy sa nepomýlil,“ povedala.
Podľa nej personál zmrzlinárne poznal jeho zdravotné obmedzenia a vedel, že nesmie konzumovať výrobky obsahujúce laktózu či mliečne zložky. „Chodil tam pravidelne. Zamestnanci vedeli o jeho vážnej intolerancii a odporúčali mu zmrzliny bez laktózy. Aj tak si však etikety vždy kontroloval sám,“ dodala.
Vyšetrovatelia preverujú možnú kontamináciu
Podľa informácií portálu NeedToKnow si Adriano pravdepodobne objednal ovocnú zmrzlinu bez obsahu mlieka.
Vyšetrovatelia však skúmajú možnosť, že sa do výrobku mohli dostať stopy mliečnych bielkovín. K takejto kontaminácii mohlo dôjsť napríklad použitím tej istej naberačky alebo prostredníctvom zariadenia na výrobu a servírovanie zmrzliny.
Polícia preto zaistila viacero vaničiek so zmrzlinou priamo v prevádzke a odobrala ich na expertízne skúmanie.
Presnú príčinu smrti má určiť až súdna pitva.
Sníval o živote na mori
Tragédia zasiahla nielen rodinu, ale aj školu a komunitu, v ktorej Adriano vyrastal.
Študoval tretí ročník námorného inštitútu v Bagnoli a túžil stať sa kapitánom lode. Blízki hovoria, že mal jasné plány do budúcnosti a presne vedel, čo chce v živote dosiahnuť.
Jeho matka si spomína na slová, ktoré jej často opakoval. „Vedel, čo chce robiť. Hovoril mi: Mama, o dva roky ťa vezmem na cestu okolo sveta, uvidíš...“
Dnes jej po synových snoch zostali už len spomienky. „Všetko je preč. Adriano bol úžasný chlapec. Dokonalý syn, akého by si priala každá matka. A ja som mala to šťastie, že som ho mala práve ja,“ povedala so smútkom.