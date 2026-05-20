VIDEO Šokovaný Rytmus: Jasmina mu splnila tajný sen! Pri odhaľovaní darčeka stratil reč

BRATISLAVA - Rytmus ostal pri výročí svadby úplne bez slov. Jasmina si pre svojho manžela pripravila prekvapenie, o ktorom raper dlhé roky sníval, a keď pochopil, čo práve drží v rukách, zostal bez slov.
Manželia Patrik Rytmus Vrbovský a Jasmina Alagič oslávili 7 rokov od svadby a pri tejto príležitosti sa sociálne siete zaplnili emóciami. Raper zverejnil obrovské vyznanie svojej manželke, v ktorom ju označil za najdôležitejšieho človeka vo svojom živote. „Si moje svetlo, ktoré som potreboval, aby som pochopil o čom to je,“ odkázal jej zamilovaný Paťo.
No kým fanúšikovia rozdýchavali jeho slová plné lásky, Jasmina vytiahla pre svojho muža prekvapenie, ktoré ho doslova odrovnalo. „Darček k výročiu?“ začína sa video, ktoré moderátorka zavesila na Instagram. V tej chvíli ešte Rytmus netušil, čo ho čaká. Keď však otvoril pripravené materiály, okamžite mu došlo, o čo ide. „To nemyslíš vážne, že čo si myslím, že to môže byť, lebo ja som si chcel vždy dať plavbu Dunajom. Je to ono?,“ reagoval úplne šokovaný raper.
A mal pravdu! „Milujem ti plniť sny a preto ideme na tú najkrajšiu plavbu po Dunaji,“ prečítal si odkaz od svojej manželky. Následne už len neveriacky pozeral na fotografie luxusnej kajuty a programu celej plavby. „To je naša kajuta... to nemyslíš vážne... Priatelia, ja milujem Dunaj. Láska, toto je najkrajší darček,“ neskrýval dojatie.
Plavba po Dunaji však nie je jedinou veľkou vecou, ktorá Patrika v najbližších dňoch čaká. Aktuálne má plné ruky práce s prípravami na ikonickú Murdardo Mulano Tour 2, ktorá odštartuje už 29. mája v Banskej Bystrici.
Fanúšikovia sa môžu tešiť na unikátne prevedenie najväčších hitov skupiny Kontrafakt, ale aj poriadnu dávku nostalgie. Tour totiž sľubuje návrat do čias, keď Kontrafakt ovládal hudobné rebríčky a ich skladby poznalo naspamäť celé Slovensko. Lístky môžete získať na predpredaj.sk.
