Obrat v kauze miliónov a zlata: Maďarsko zrušilo zákaz vstupu ukrajinským prepravcom peňazí

BUDAPEŠŤ - Maďarský imigračný úrad v pondelok zrušil trojročný zákaz vstupu a pobytu v Maďarsku pre sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej správy zodpovedných za prepravu peňazí a cenností. Informáciu priniesol internetový portál Telex.hu s odvolaním sa na maďarskú advokátsku kanceláriu zastupujúcu Ukrajincov. Informuje o tom agentúra APA.
Zamestnancov ukrajinskej štátnej banky, ktorí prevážali hotovosť v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine, zadržali 5. marca na maďarskom území príslušníci Protiteroristického centra (TEK). Zaistili 40 miliónov eur v hotovosti, 35 miliónov amerických dolárov (30,01 miliardy eur) a deväť kilogramov zlata a prípad vyšetrovali pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Ukrajinských občanov neskôr z Maďarska vyhostili a zadržané autá vrátili.
Prostriedky boli prepravované na základe dohody medzi rakúskou Raiffeisenbank a ukrajinskou štátnou bankou Oščadbank, napísala agentúra APA. Peniaze aj zlato už maďarské úrady ukrajinskej banke vrátili.