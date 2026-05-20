Na srdci mi hraj! sa lúči s divákmi: Fenomén, ktorý videlo už takmer 100-tisíc ľudí, prichádza na posledné turné

Hudobný príbeh Na srdci mi hraj! patrí k najúspešnejším slovenským hudobno-divadelným projektom posledných rokov. Predstavenie, ktoré prináša silný príbeh, živú hudbu a najväčšie hity Karola Duchoňa, videlo už takmer 100 000 divákov a má za sebou viac ako 200 repríz po celom Slovensku.
Teraz sa tento výnimočný projekt vydáva na svoje posledné turné.
Na srdci mi hraj! nie je bežný koncert ani klasická spomienková šou. Je to emotívny hudobný príbeh o talente, sláve, úspechu, krehkosti aj osude jedného z najvýraznejších hlasov slovenskej populárnej hudby. Divákov si získal najmä tým, že nestavia na napodobňovaní, ale na úcte k piesňam, ktoré prežili celé generácie. A čo je najdôležitejšie spevácky výkon nie je žiaden playback ako to už v slovenských produkciách býva, ale každá nota je zaspievaná naživo.
V hlavnej úlohe žiari Martin Gyimesi, interpret, ktorého publikum prijalo ako mimoriadne autentického a silného nositeľa Duchoňovho odkazu. Jeho výkon býva označovaný za fenomén – nie preto, že by Karola Duchoňa imitoval, ale preto, že dokáže jeho piesne podať s vlastnou energiou, veľkým hlasom a obrovským rešpektom.
V predstavení zaznejú nesmrteľné skladby ako V slovenských dolinách, Zem pamätá, Smútok krásnych dievčat, Čardáš dvoch sŕdc, Elena, Mám ťa rád či titulná pieseň Na srdci mi hraj. Práve tieto piesne sa stali dôvodom, prečo sa diváci do sál opakovane vracali – často naprieč generáciami, od pamätníkov až po mladšie publikum, ktoré Duchoňovu hudbu objavilo práve cez toto predstavenie.
Za úspechom projektu stojí aj výnimočná hudobná kvalita. Silné spevácke výkony a divadelný príbeh vytvárajú večer, ktorý má atmosféru veľkého koncertu, no zároveň nesie emóciu osobnej výpovede.
Posledné turné je preto symbolickou bodkou za jedným z najvýraznejších slovenských hudobných titulov. Pre mnohých divákov to bude posledná príležitosť zažiť predstavenie, ktoré sa stalo kultovým a ktoré dokázalo, že slovenská hudobná legenda má stále obrovskú silu.
Na srdci mi hraj! sa vracia na javiská ešte raz. Silnejšie, emotívnejšie a s vedomím, že tentoraz ide naozaj o poslednú cestu za divákmi.
