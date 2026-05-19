Maďarsko-poľské vzťahy vstupujú do novej fázy: Premiér Magyar navštívi Poľsko

VARŠAVA - Maďarský premiér Péter Magyar sa počas návštevy Poľska stretne najprv s krakovským arcibiskupom, kardinálom Grzegorzom Ryšom a až následne so štátnymi predstaviteľmi vo Varšave. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa TVP Krakow a portálu Interia.
Magyar bude mať s kardinálom Ryšom súkromné stretnutie za účasti členov jeho delegácie, ktoré sa uskutoční vo wawelskej katedrále. Program návštevy v Krakove zahŕňa prehliadku wawelskej katedrály a položenie vencov pri soche pápeža Jána Pavla II., pri kríži svätej poľskej kráľovnej Hedvigy a pri hrobke poľského kráľa Štefana Bátoriho. Po skončení návštevy je pred katedrálou naplánovaný brífing pre médiá.
Podľa poľských komentátorov má výber Krakova symbolický význam a wawelská katedrála má osobitné miesto aj v maďarských dejinách, okrem iného v súvislosti so sv. Hedvigou, dcérou uhorského a poľského kráľa Ľudovíta I. z Anjou. Komentátori tiež poukázali na rastúcu úlohu krakovského kardinála Ryša ako významného hlasu v poľskej cirkvi a spoločenskej diskusii. Magyar po nástupe do funkcie avizoval, že Poľsko bude cieľom jeho prvej zahraničnej cesty vo funkcii premiéra. Okrem Krakova navštívi aj Varšavu a Gdansk.
Stretne sa s prezidentom a premiérom
V poľskej metropole sa stretne s premiérom Donaldom Tuskom a prezidentom Karolom Nawrockým. V Gdansku plánuje rokovanie s exprezidentom a niekdajším lídrom odborového hnutia Solidarita Lechom Walesom. Maďarského premiéra sprevádza sedem ministrov. Z Krakova do Varšavy sa delegácia presunie vlakom. Po skončení návštevy Poľska bude Magyar pokračovať do Viedne a následne sa vlakom vráti do Budapešti.
Maďarsko pred návštevou Magyara oznámilo stiahnutie veľvyslanca v Poľsku
Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová v pondelok večer oznámila, že sa rozhodla stiahnuť maďarského veľvyslanca v Poľsku Istvána Íjgyártóa. Stalo sa tak v predvečer návštevy nového maďarského premiéra Pétera Magyara v Poľsku.
Orbánová v príspevku na sieti X uviedla, že maďarsko-poľské vzťahy vstupujú do novej fázy. „Nová éra si vyžaduje nový prístup,“ napísala s tým, že zmenu v maďarskej zahraničnej politike by mal reprezentovať nový veľvyslanec, ktorý ju bude presadzovať „dôveryhodne a dôsledne“. Do Poľska v utorok pricestuje maďarská delegácia na vysokej úrovni vedená Magyarom. Táto návšteva má podľa Orbánovej za cieľ postaviť bilaterálnu spoluprácu krajín na nových základoch.