Nemecko je v pohotovosti: Pripravuje obyvateľov na najhoršie! Chystá veľký plán XL

BERLÍN - Berlín reaguje na rastúce obavy z možného vojenského konfliktu v Európe. Nemecká vláda pripravuje rozsiahly balík opatrení za miliardy eur, ktorý má posilniť civilnú ochranu, modernizovať varovné systémy aj pripraviť školy na krízové situácie.
Nemecko sa pripravuje na scenáre, ktoré ešte pred pár rokmi pôsobili ako vzdialená predstava. Vláda sa rozhodla výrazne posilniť civilnú obranu krajiny a rozbieha rozsiahly bezpečnostný projekt označovaný ako plán XL.
Balík opatrení má podľa nemeckých médií stáť približne desať miliárd eur. Berlín chce za tieto peniaze vybudovať modernejší systém ochrany obyvateľstva a pripraviť krajinu na prípadné mimoriadne situácie vrátane vojnového konfliktu.
Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt pre denník Bild uviedol, že vláda pracuje na modernizácii kapacít civilnej ochrany a obrany. Informoval o tom aj portál Der Spiegel, podľa ktorého má kabinet plán oficiálne schvaľovať v najbližších dňoch.
Tisíce lôžok aj nové velenie
Súčasťou pripravovaného balíka má byť vytvorenie novej štruktúry velenia a jednotné pravidlá pre výcvik záchranných zložiek. Nemecko zároveň plánuje výrazne rozšíriť materiálne zásoby pre prípad krízových udalostí.
Do roku 2029 chce krajina nakúpiť približne 110-tisíc táborových postelí, ktoré by mohli byť využité pri evakuáciách alebo núdzovom ubytovaní obyvateľstva.
Digitálny systém úkrytov
Jednou z hlavných priorít má byť aj modernizácia varovného systému. Berlín chce celý systém digitalizovať a pripraviť špeciálnu aplikáciu, ktorá by ľuďom v prípade nebezpečenstva ukázala najbližšie bezpečné miesto.
Databáza má obsahovať bunkre, zabezpečené pivnice, tunely metra či podzemné garáže. Aplikácia by zároveň mala navigovať obyvateľov najrýchlejšou trasou do úkrytu.
Zmeny čakajú aj školy
Pripravovaný plán sa má dotknúť aj vzdelávania. Nemecké školy by po novom mohli zaviesť špeciálne kurzy civilnej obrany, ktoré by mali žiakov pripraviť na krízové situácie a mimoriadne udalosti.
Berlín tým reaguje na rastúce bezpečnostné napätie v Európe aj zvyšujúce sa obavy z možnej eskalácie konfliktov v regióne.