Miliónový tender vyhlásený: Rezort obrany hľadá firmu na dostavbu vojenskej nemocnice v Prešove

PREŠOV - Ministerstvo obrany (MO) SR vyhlásilo verejné obstarávanie na dostavbu nemocnice v Prešove. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 280 miliónov eur bez DPH. Realizácia prác má trvať 18 mesiacov. Ďalších šesť mesiacov je určených na skúšobnú prevádzku. Koniec lehoty na predkladanie žiadostí je stanovený na 19. júna. Vyplýva to z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je realizácia druhej etapy diela Rozvoj a modernizácia Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov. Uvedenou etapou sa má podľa súťažných podkladov plynule pokračovať v realizácii diela nadväzujúc na vybudované konštrukcie stavby.
Novovyhlásená súťaž zahŕňa okrem iného dobudovanie nosného systému od prvého nadzemného podlažia až po strechu. „Technické a zmluvné podmienky realizácie diela budú predmetom rokovacieho konania s vybranými záujemcami,“ uvádza sa v podkladoch. Obstarávanie realizuje Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica, ktorú tým poveril rezort ako zriaďovateľ.
MO vlani uzavrelo zmluvu na výstavbu vojenskej nemocnice v Prešove v hodnote 447,8 milióna eur bez DPH. Šéf rezortu Robert Kaliňák (Smer-SD) v apríli oznámil pozastavenie prác z dôvodu kontroly kvality ich prevedenia na nosných prvkoch stavby. Následne informoval, že budú musieť odstrániť niektoré stĺpy. Obstarávateľ v tejto súvislosti odstúpil od zmluvy s doterajším zhotoviteľom a uzavrel zmluvu so spoločnosťou In Vest a štyrmi subdodávateľmi na 259 miliónov eur. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala. Na druhú etapu rezort avizoval verejnú súťaž.