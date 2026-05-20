Nové šírenie eboly vyvoláva obavy: Odborníci vidia podobnosti s katastrofou, ktorá zabila tisíce ľudí

LONDÝN - Zdravotníci bijú na poplach. Nové šírenie eboly v Afrike podľa odborníkov pripomína udalosti, ktoré pred rokmi spustili jednu z najhorších epidémií moderných dejín. Vedci upozorňujú na viacero varovných signálov.
Svet opäť sleduje znepokojujúci vývoj okolo eboly. Odborníci upozorňujú, že súčasné šírenie vírusu v niektorých častiach Afriky vykazuje podobnosti s katastrofálnou epidémiou z rokov 2014 až 2016, ktorá si vyžiadala viac než 11-tisíc obetí, píše The Sun.
Najväčšie obavy aktuálne vyvoláva takzvaná „superšíriteľská udalosť“. Podľa expertov sa vírus mohol výrazne rozšíriť po pohrebe zdravotnej sestry v meste Bunia v Democratic Republic of the Congo. Pohrebu sa zúčastnilo veľké množstvo ľudí a krátko nato sa začali objavovať ďalšie prípady nákazy.
Práve podobný scenár zohral kľúčovú úlohu aj počas epidémie v západnej Afrike pred viac ako desiatimi rokmi. Vtedy odborníci spájali masívne šírenie vírusu s tradičnými pohrebnými rituálmi, pri ktorých ľudia prichádzali do priameho kontaktu s telami zosnulých.
Súčasná situácia vyvoláva obavy aj z ďalšieho dôvodu – vírus sa podľa expertov mohol šíriť nepozorovane celé týždne. Keď zdravotníci prvýkrát upozornili na problém, už boli hlásené desiatky úmrtí.
Nebezpečná je aj vysoká mobilita obyvateľov. Oblasti, kde sa nákaza objavila, patria medzi regióny s intenzívnym pohybom ľudí medzi hranicami. Práve cezhraničné šírenie pritom výrazne komplikovalo aj boj proti epidémii v roku 2014.
Odborníci zároveň upozorňujú na ďalší varovný signál – pribúdajú prípady medzi zdravotníkmi. Keď sa vírus začne výraznejšie šíriť medzi lekármi a sestrami, môže to podľa epidemiológov znamenať vážny problém pre celý zdravotnícky systém.
Situáciu komplikuje aj fakt, že aktuálny variant vírusu patrí medzi kmene, proti ktorým zatiaľ neexistuje schválená vakcína alebo špecifická liečba. Pri ebole pritom zohráva kľúčovú úlohu najmä rýchla izolácia pacientov, sledovanie kontaktov a bezpečné pohrebné postupy.
Ebola patrí medzi najnebezpečnejšie vírusové ochorenia na svete. Prenáša sa kontaktom s telesnými tekutinami nakazeného človeka alebo zvieraťa. Medzi prvé príznaky patrí vysoká horúčka, bolesti hlavy, únava, bolesti svalov či tráviace problémy. V závažných prípadoch môže dôjsť aj ku krvácaniu a zlyhaniu orgánov.
Vedci upozorňujú, že pri podobných epidémiách zohrávajú veľkú úlohu aj dezinformácie a nedôvera voči zdravotníkom. Práve tie podľa expertov výrazne komplikovali boj proti ebole aj počas najväčšej epidémie v histórii.
Svetová zdravotnícka organizácia vyzýva na rýchlu reakciu a dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení. Experti upozorňujú, že pri ebole rozhodujú dni – a niekedy dokonca hodiny.
Odborníci varujú, že ak sa podcenia prvé varovné signály, následky môžu byť oveľa vážnejšie, než sa na prvý pohľad zdá.