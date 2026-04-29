ŠOKUJÚCE Na letisku zatkli viac ako 20 mníchov! VIDEO V batožine prevážali balíky za milióny dolárov

SRÍ LANKA – Nie je vždy všetko tak, ako sa javí na prvý pohľad. Letiskovou kontrolou na Srí Lanke chceli prejsť úplne bez problémov aj mnísi s batožinou. Nič také sa ale nekonalo. Napokon ich zadržali a obvinili. Do chrámu sa tak skoro nevrátia.
Skupina 22 budhistických mníchov sa presúvala v sobotu 25. apríla po hale medzinárodného letiska na ostrove Srí Lanka. Nič nenasvedčovalo tomu, že budú s nimi problémy. Opak bol ale pravdou. BBC uvádza, že mnísi boli prevažne študenti a vracali sa z dovolenky do Thajska. Celý výlet mal zaplatiť nemenovaný sponzor.
Údajný dar z Thajska
Každý mních mal v batožine ukrytých najmenej 5 kg marihuany Kush (jedna z najsilnejších odrôd). Vrecúška s práškom boli ukryté z boku vnútornej strany v skrytých vreckách. Skupina chcela prepačovať celkovo 112 kg tejto drogy v celkovej sume zhruba 3,4 milióna dolárov. Zvyšní priestor kufrov vypĺňali cukrovinky a školské potreby.
Na Srí Lanke bol neskôr zatknutý ďalší mních, ktorého spájali s touto skupinou. Podľa vyšetrovateľov mal práve on zorganizovať celý výlet. "Mladým mníchom v seminári mal odkázať, že malé balíčky v ich batožine sú darom a majú ich odovzdať po príchode na Srí Lanku," uvádza vyšetrovacia správa. Podľa polície išlo o najväčšie zaistenie marihuany Kush v histórii letiska.
Vysokí mnísi sa k nim odmietajú priznať
Vysokí budhistickí mnísi už medzitým stihli vydať oficiálne vyhlásenie. Obvinenú skupinu označili za "falošných podvodníkov", ktorí využili oblečenie mníchov, aby zakryli svoju trestnú činnosť. Policajné orgány však uviedli, že mnohí zo zadržaných skutočne pochádzajú z rôznych budhistických chrámov a vzdelávacích inštitúcií na Srí Lanke.
Prvé pojednávanie pred súdom prebehlo už v nedeľu 26. apríla. Všetkých 22 mníchov skončilo za mrežami, kde počkajú až do ďalšieho výsluchu. Ten je naplánovaný o týždeň.