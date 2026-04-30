Bizarný prípad na letisku: Tínedžerka sa pokúšala prepašovať 30 korytnačiek! Prilepila si ich na telo

BANGKOK - Thajské úrady v utorok ráno zatkli na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku tínedžerku, ktorá sa údajne pokúšala prepašovať 30 korytnačiek v hodnote približne 7700 eur tak, že si ich prilepila na telo. Informuje o tom agentúra AFP.
Devätnásťročná Taiwančanka vyvolala podozrenie svojimi nezvyčajnými pohybmi počas toho, ako sa pripravovala na nástup do lietadla do Tchaj-peja. Po prehliadke v odletovom termináli objavili na jej tele 30 korytnačiek hviezdicových - 29 živých a jednu mŕtvu.
„Podozrivá znehybnila zvieratá lepiacou páskou, zabalila ich do látkových vrecúšok a pripevnila si ich na telo, aby sa vyhla odhaleniu,“ uviedli úrady. Ženu obvinili z nelegálnej prepravy zvierat a vyhýbania sa colným kontrolám.
Thajsko je jedným z hlavných tranzitných uzlov pre pašerákov ohrozených živočíchov v Ázii. Tie odtiaľ putujú na čierne trhy po celom kontinente. Korytnačky hviezdicové sú podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (ICUN) klasifikované ako „zraniteľné“. Na čiernom trhu sa často objavujú pre dopyt po exotických domácich miláčikoch.