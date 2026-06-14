Umelá inteligencia prepisuje históriu a pracovný trh: Týchto osem POVOLANÍ môže do roku 2030 úplne ZMIZNÚŤ!

BRATISLAVA - Rozvoj umelej inteligencie a automatizácie mení spôsob, akým firmy fungujú a akých zamestnancov potrebujú. Podľa Svetového ekonomického fóra môže do roku 2030 zaniknúť približne 92 miliónov pracovných miest, no zároveň vznikne až 170 miliónov nových pozícií. Najväčšie riziko hrozí profesiám založeným na opakujúcich sa úlohách, ktoré dokážu stroje vykonávať rýchlejšie a lacnejšie.
Experti na webe powertofly.com upozorňujú, že nejde len o manuálne povolania. Automatizácia čoraz výraznejšie zasahuje aj kancelárske a administratívne profesie.
Administratívne pracovné miesta sú prvé na rane, druhí zas testeri softvérov
Medzi najohrozenejšie patria pracovníci zadávajúci a spracúvajúci údaje. Moderné systémy dnes dokážu automaticky skenovať dokumenty, triediť informácie a prenášať ich do databáz bez zásahu človeka. Americký Úrad pre štatistiku práce dokonca odhaduje výrazný pokles zamestnanosti v tejto oblasti.
Pod tlak sa dostávajú aj manuálni testeri softvéru. Kým kedysi museli kontrolovať aplikácie krok po kroku, dnes mnohé testy vykonávajú automatizované nástroje poháňané umelou inteligenciou, ktoré dokážu odhaliť chyby rýchlejšie a presnejšie.
Na veľmi tenkom ľade sú aj telemarketéri a asistenti na telefónnej linke
Výrazné zmeny čakajú aj zákaznícke centrá. Chatboty a virtuálni asistenti už zvládajú odpovedať na bežné otázky zákazníkov nepretržite 24 hodín denne. Ľudská obsluha zostáva potrebná najmä pri zložitejších prípadoch, no počet rutinných pozícií môže postupne klesať.
Podobný osud čaká telemarketérov. Firmy čoraz častejšie využívajú automatizované marketingové systémy a hlasových asistentov, ktorí dokážu osloviť zákazníkov bez účasti človeka.
V ohrození sú už aj čašníci a pracovníci v gastre?
Automatizácia preniká aj do gastronómie. Samoobslužné kiosky na objednávanie jedál sa stávajú bežnou súčasťou prevádzok a niektoré reštaurácie už experimentujú s robotmi pripravujúcimi hamburgery či sendviče.
Ohrozené sú aj administratívne a právne podporné pozície. Softvér dokáže pripravovať dokumenty, plánovať termíny či vykonávať základné kontroly zmlúv, čo znižuje potrebu rutinných kancelárskych činností.
Zmeny čakajú aj obchodníkov zameraných na aktívne oslovovanie klientov. Umelá inteligencia dokáže vytvárať personalizované ponuky a automaticky komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi, čím preberá časť práce predajcov.
Rozvoj autonómnych áut ohrozuje aj vodičov
Na zozname profesií s neistou budúcnosťou sú aj vodiči. Rozvoj autonómnych vozidiel a doručovacích systémov síce napreduje pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo, no odborníci očakávajú, že v nasledujúcom desaťročí bude technológia zohrávať čoraz väčšiu úlohu v osobnej aj nákladnej doprave.
Odborníci však zdôrazňujú, že technologické revolúcie v minulosti neviedli len k zániku pracovných miest, ale aj k vzniku nových profesií. Najväčšiu výhodu budú mať ľudia schopní rozvíjať kreativitu, kritické myslenie, komunikáciu a schopnosť pracovať s novými technológiami.