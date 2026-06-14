Pakistanská polícia nechtiac postrelila malú Austrálčanku: Rodinné auto považovali za vozidlo páchateľov

ISLAMABÁD - V Pakistane podľahla svojim zraneniam deväťročná Austrálčanka, ktorú postrelili policajti po tom, čo si pomýlili vozidlo jej rodiny s vozidlom podozrivých lupičov. Úrady už incident vyšetrujú, napísal s odvolaním sa na miestne médiá web ABC.
Dievča a jej rodinu prepadli dvaja ozbrojení lupiči v meste Čakval v severovýchodnej provincii Pandžáb. Keď im jej matka odovzdávala šperky za asi 500.000 rupií (takmer 1 553 eur), zazrel to policajt vracajúci sa na stanicu cez ulicu a začal po podozrivých strieľať. Po prestrelke obaja lupiči ušli na motocykli.
Keď rodina odchádzala vo svojom vozidle, ďalší policajti, ktorí dorazili na miesto, po nej začali strieľať v domnení, že vozidlo patrí podozrivým. Dievča bolo s príbuznými prevezené do nemocnice, kde ju lekári vyhlásili za mŕtvu. Jej otec a brat neskôr podstúpili operáciu.
"Poskytujeme konzulárnu pomoc rodine Austrálčanky, ktorá v Pakistane zomrela, a dvom zraneným Austrálčanom. V tejto ťažkej chvíli vyjadrujeme rodine našu najhlbšiu sústrasť," povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí a obchodu.