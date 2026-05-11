Bývalého thajského premiéra pustili z väzenia: Čaká ho dohľad a náramok

Bývalý thajský premiér Thaksin Šinavatra. (Zdroj: TASR/AP/Sakchai Lalit)
BANGKOK - Bývalého thajského premiéra Thaksina Šinavatru v pondelok predčasne prepustili z väzenia, informuje o tom agentúra AFP.
Sedemdesiatšesťročný telekomunikačný magnát a miliardár si od septembra odpykával ročný trest odňatia slobody za korupciu. Počas štvorročnej skúšobnej lehoty bude musieť nosiť elektronický monitorovací náramok. Šinavatra bol premiérom od roku 2001 až do vojenského prevratu, ktorý ho v roku 2006 zvrhol, keď bol v zahraničí. Jeho zvrhnutie vyvolalo takmer dve desaťročia hlbokej politickej polarizácie.