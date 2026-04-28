TRAGICKÁ noc v gay bare: Hosťovi dali do nápoja drogy, keď sa napil ZOMREL!

PRAHA – Českou metropolou otriasa veľký škandál, ktorý skončil tragédiou. V miestnou bare niekto nalial jednému z hostí do pitia tekuté drogy. Tie nielenže hosťa nabudili, ale doslova ho zabili. Prípadom sa už zaoberá česká polícia.
Muž mal poskytnúť pred sexuálnym barom v bare jednému z hostí látku, ktorú českí vyšetrovatelia označili v spise ako GHB (gama hydroxytbutyrát), inak známu ako „tekutá extáza“. Daný muž o tom navyše vôbec nevedel.
Zavolali záchranárov
Išlo pritom o náhodné stretnutie v gay bare, kde sa potom dvojica presunula na súkromnú izbu. Spomínaná droga mala byť v limonáde, ktorú ponúkol hosťovi. Nasledovala silná intoxikácia. Na mieste bola poskytnutá prvá pomoc. Keď po chvíli prišli záchranári, obeť previezli do nemocnice. Nič však nepomohlo.
Cudzinec (27) dostal akútnu otravu GHB. Zlyhalo mu srdce aj pľúca. Tieto skutočnosti boli odhalené až pri nariadenej pitve.
Zadržanému hrozí odňatie slobody
Prípad sa síce odohral na Smíchove v marci 2025, ale trestné stíhanie bolo spustené až rok na to. Obvineniu má čeliť obyvateľ severných Čiech (34). Okrem toho je podozrivý z "nelegálnej výroby a nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a s toxickými rastlinami alebo hubami". V príapde odsúdenia mu hrozí až 18-ročný trest odňatia slobody.