25. február 2026

Hizballáh sa zdrží útokov pri obmedzených úderoch USA na Irán: Útok na vodcu by považoval za červenú čiaru

Na snímke muž stojí pred zničenou budovou po útoku izraelskej armády na východe Libanonu.
Na snímke muž stojí pred zničenou budovou po útoku izraelskej armády na východe Libanonu. (Zdroj: TASR/AP/Bilal Hussein)
TASR

BEJRÚT - Libanonské hnutie Hizballáh by vojensky nezasiahlo v prípade obmedzených amerických úderov na Irán, uviedol v stredu predstaviteľ militantnej skupiny. Zdôraznil však, že útok na ajatolláha Alího Chameneího by považoval za červenú čiaru, informuje o tom agentúra AFP.

Hizballáh varuje pred zásahom, ak USA zaútočia na Irán

Libanonská vláda sa obáva, že ak by potenciálny útok USA na Irán prerástol do regionálneho konfliktu, Hizballáh by sa do neho mohol zapojiť. „V prípade obmedzených amerických úderov na Irán nebude Hizballáh vojensky zasahovať,“ reagoval nemenovaný predstaviteľ hnutia podporovaného Iránom. Doplnil však, že ak by skupina zistila, že USA sa snažia „zvrhnúť iránsky režim alebo cieliť na najvyššieho vodcu, Hizballáh potom zasiahne“.

Libanon sa obáva reťazovej eskalácie konfliktu

Libanonský minister zahraničných vecí Júsif Radždži vyjadril v utorok obavy, že eskalácia situácie okolo Iránu by mohla viesť k útokom Izraela na infraštruktúru v Libanone. „To, čoho sa Libanončania obávajú, je reťazová reakcia: americký útok na Irán, odvetný útok Hizballáhu na Izrael, po ktorom bude nasledovať rozsiahla izraelská odpoveď,“ objasnil ďalší libanonský predstaviteľ pod podmienkou anonymity.

Hizballáh je značne oslabený po vojne s Izraelom, ktorú pozastavilo prímerie z novembra 2024. Izrael napriek prímeriu útočí v Libanone takmer denne a zdôvodňuje to tvrdeniami, že útočí na ciele Hizballáhu, aby sa hnutie nemohlo opäť vyzbrojovať.

