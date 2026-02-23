Chcete vlastný ostrov? Švédi ho dajú komukoľvek, kto splní TÚTO bizarnú podmienku!

ŠTOKHOLM - Rok na súkromnom ostrove bez toho, aby ste ho vlastnili? Švédsko spustilo netradičnú súťaž, ktorá láka na ticho, prírodu a úplne iný pohľad na luxus.
Ako informuje web Euronews, švédska organizácia cestovného ruchu Visit Sweden ponúka výnimočnú príležitosť – víťazi budú môcť stráviť jeden rok na jednom z piatich ostrovov: Medbådan, Flisan, Storberget, Tjuvholmen alebo Marsten. Cieľom iniciatívy je predstaviť krajinu ako miesto, kde luxus neznamená prepych, ale pokoj, slobodu a rešpekt k prírode.
Na ostrov sa viete dostať len takto
Výhra však neznamená vlastníctvo. Úspešný uchádzač sa stane dočasným správcom ostrova, čo so sebou prináša aj zodpovednosť za jeho ochranu. Ostrov si môže užívať s rodinou a priateľmi, no musí brať ohľad na miestnu faunu a flóru. Zároveň treba počítať s tým, že v súlade so švédskymi pravidlami voľného pohybu krajinou môžu cez územie prechádzať aj ďalší ľudia. Súčasťou výhry je aj spiatočná cesta do Švédska pre dve osoby. Na ostrov sa dá dostať výlučne loďou alebo kajakom.
Zapojiť sa môže ktokoľvek starší ako 18 rokov z ktorejkoľvek krajiny sveta, s výnimkou miliardárov. Podmienkou je zaslanie krátkeho, maximálne minútového videa s vysvetlením, prečo by mal ostrov získať práve daný uchádzač. Prihlášky je možné posielať do 17. apríla 2026, pričom víťazov organizátori oznámia v máji.