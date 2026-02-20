Švédsko zavádza systém varovania pred leteckými útokmi cez mobilné telefóny

ŠTOKHOLM - Švédsko tento rok zavedie systém varovania prostredníctvom mobilných telefónov, ktorý bude upozorňovať obyvateľstvo pred leteckými útokmi v čase vojny. Inšpiráciou je podobný systém používaný na Ukrajine, uviedol v piatok príslušný švédsky úrad. Informuje agentúra AFP.
Švédsko má v súčasnosti vonkajší poplachový systém pozostávajúci z približne 4500 sirén umiestnených na strechách vysokých budov naprieč krajinou. „Na základe skúseností Ukrajiny sme zistili, že nepriateľ, v tomto prípade Rusko, by náš vonkajší varovný systém zničil,“ uviedol pre agentúru AFP vedúci oddelenia ochrany obyvateľstva švédskeho úradu pre civilnú ochranu a odolnosť Henrik Larsson. „Takže tento nový systém by ho doplnil,“ povedal o novom systéme s názvom SE Alert.
V prípade leteckého útoku by mobilné telefóny pripojené k švédskej telekomunikačnej sieti automaticky vysielali hlasové varovné správy, sirény a začali by vibrovať, povedal Larsson. Systém, ktorý by mal byť v krajine zavedený do pol roka, by mohol byť používaný aj na zasielanie varovaní v prípade závažných krízových situácií v čase mieru, ako sú napríklad jadrové alebo chemické havárie. Larsson povedal, že úrad spolupracuje aj so švédskymi ozbrojenými silami na vývoji aplikácie, ktorá ľuďom umožní ľahko fotografovať drony a hlásiť ich úradom. Švédsko posilňuje svoju civilnú pripravenosť a takzvané opatrenia „totálnej obrany“ od roku 2022, kedy Rusko začalo rozsiahlu inváziu na Ukrajinu. Cieľom je zmobilizovať celú spoločnosť, od orgánov štátnej moci po občanov a podniky, aby spoločne odolali ozbrojeným útokom.