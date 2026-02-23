Pondelok23. február 2026, meniny má Roman, Romana, zajtra Matej

Napätie sa stupňuje: Kórea odporúča svojim občanom opustiť Irán vzhľadom na možný útok USA

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

SOUL - Juhokórejské veľvyslanectvo v Iráne odporúča občanom Južnej Kórey opustiť krajinu vzhľadom na možný americký vojenský útok. TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.

„Odporúčame juhokórejským občanom opustiť Irán, keď budú dostupné lety,“ uviedla ambasáda v bezpečnostnom upozornení zverejnenom na svojej webovej stránke. Veľvyslanectvo zároveň upozornilo, že ak by sa situácia rýchlo zhoršila, môžu byť pozastavené aj súkromné lety do a z Iránu. Soul už predtým vyhlásil tretí stupeň cestovného varovania pre celý Irán, ktorý občanom dôrazne odporúča opustiť túto krajinu. „Odporúčame občanom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Iráne, aby krajinu čo najrýchlejšie opustili, ak nemajú naliehavé záležitosti. Tí, ktorí plánujú cestu, by ju mali zrušiť alebo odložiť,“ uvádza sa v oznámení.

Pred Južnou Kóreu už k podobnému kroku pristúpili aj Švédsko, Srbsko, Nemecko či Slovensko. Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď Spojené štáty výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe. Trump dal už vo štvrtok Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na útok.

