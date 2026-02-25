Módí v Knesete: Za Izraelom stojíme pevne a s plným presvedčením

JERUZALEM - Indický premiér Naréndra Módí v stredu počas návštevy Izraela vystúpil v izraelskom parlamente (Knesete). V príhovore zdôraznil, že India po útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 pevne stojí za Izraelom. Informuje o tom agentúra AFP a portál Times of Israel.
„Nesiem so sebou najhlbšiu sústrasť indického národa za každý stratený život a za každú rodinu, ktorej svet bol zničený barbarským teroristickým útokom Hamasu 7. októbra,“ povedal Módí. „Cítime vašu bolesť, zdieľame váš smútok. India stojí pevne po boku Izraela s plným presvedčením v tejto chvíli aj v budúcnosti,“ vyhlásil. Podľa šéfa indickej vlády je hospodársky rast Indie a líderstvo Izraela v oblasti technologických inovácií prirodzeným základom pre budúce partnerstvo.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v príhovore pred Módího vystúpením deklaroval, že Jeruzalem a Naí Dillí vybudujú „železnú alianciu“ krajín proti extrémistickému islamu. „India podporuje Izrael, pretože chápe, že Izrael slúži ako ochranný múr proti barbarstvu,“ deklaroval. „Masaker zo 7. októbra dal jasne najavo: buď nás os zla džihádistov zničí, alebo my zničíme ju,“ vyhlásil.