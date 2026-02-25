TEL AVIV - Izrael formálne akceptoval vymenovanie prvého veľvyslanca Somalilandu Mohameda Hagiho. Vyplýva to z listu izraelského ministerstva zahraničia somalilandskému prezidentovi Abdirahmanovi Mohamedovi Abdullahimu. Informuje o tom server The Times of Israel (TOI).
Nový veľvyslanec Mohamed Hagi podľa izraelského rezortu diplomacie dosiaľ slúžil ako poradca somalilandského prezidenta pre zahraničné vzťahy. Predtým pôsobil ako zástupca Somalilandu na Taiwane. Podľa vyhlásenia ministerstva Izrael plánuje už čoskoro recipročne vymenovať svojho veľvyslanca.
Izrael v decembri ako prvý štát oficiálne uznal Somaliland, severnú časť Somálska a pôvodne britskú kolóniu. Nezávislosť od Somálska jednostranne vyhlásil v roku 1991 a okrem Izraela jeho štátnosť neuznáva žiaden člen OSN. Svoje zastupiteľské úrady a kancelárie v Somalilande bez oficiálneho diplomatického uznania majú napríklad Spojené kráľovstvo, Etiópia, Turecko, Spojené arabské emiráty, Dánsko, Keňa či Taiwan.