Nové bojové vozidlá zo Švédska: Musia byť v špeciálnych podmienkach!

BRATISLAVA/ÖRNSKÖLDSVIK - Pre okamžitú pripravenosť musia byť bojové vozidlá CV9035 MkIV vyrábané pre slovenskú armádu vo Švédsku garážované v špecifických podmienkach. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) vyhlásil, že rezort sa snaží včas zabezpečiť technické zázemie pred ich príchodom. Uviedol to pre médiá v piatok (20. 2.) počas slávnostného predstavenia CV9035 MkIV vo Švédskom Örnsköldsviku.
archívne video
Bojové vozidlá budú pridelené najmä v 1. mechanizovanej brigáde. „Presný rozpis vykoná Generálny štáb Ozbrojených síl SR,“ uviedol. Medzinárodná zbrojárska firma BAE Systems Hägglunds v piatok vo švédskom Örnsköldsviku predstavila novú verziu bojového vozidla CV9035 MkIV vyrábaného pre Ozbrojené sily SR. Slovensko očakáva dodávku 152 vozidiel a prvé kusy by armáda mohla dostať už v tomto roku. Na výrobe sa podieľajú desiatky slovenských firiem.