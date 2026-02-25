USA uvalili sankcie na iránske subjekty podieľajúce sa na vývoze ropy

WASHINGTON - Spojené štáty uvalili nové sankcie na Irán. Na sankčný zoznam zaradili osoby, subjekty aj lode, ktoré podľa americkej vlády umožňujú nezákonný predaj iránskej ropy a podieľajú sa na výrobe zbraní. Americké ministerstvo financií o tom informovalo v stredu, deň pred ďalším kolom americko-iránskych rokovaní v Ženeve o budúcnosti iránskeho jadrového programu. Píše o tom agentúra AFP.
Podľa ministerstva financií sú nové sankcie zamerané najmä na lode, ktoré sú „súčasťou iránskej tieňovej flotily prepravujúcej iránsku ropu a ropné produkty na zahraničné trhy“.
„Irán využíva finančné systémy na predaj nelegálnej ropy, pranie výnosov, nákup komponentov pre svoje jadrové a konvenčné zbrojné programy a podporu svojich teroristických spojencov,“ uviedol americký minister financií Scott Bessent vo vyhlásení. Americká vláda podľa neho bude pokračovať vo vyvíjaní maximálneho tlaku na Irán a zameria sa na zbrojné kapacity režimu a jeho podporu pre teroristické skupiny.