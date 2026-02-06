Aj posledná iskra nádeje zhasla: Takáč potvrdil definitívny koniec výroby cukru na Považí! Prepúšťanie zo dňa na deň

POVAŽSKÁ TEPLÁ - Nič sa nedá robiť. Proces ukončenia výroby cukru v akciovej spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej je nezvratný. Potvrdil to minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SSD) po stretnutí s predsedom predstavenstva cukrovaru Michalom Abelovičom. O prácu má prísť na Považí skoro stovka ľudí.
Väčšinový vlastníkom cukrovaru, ktorým je nemecká spoločnosť Nordzucker Group, informoval o zámere ukončiť výrobu vo štvrtok. Vysvetľovali to náročným trhovým prostredím aj dlhodobým pokles ziskovosti výroby repného cukru v závode Trenčianská Teplá na Slovensku. "Klimatické výzvy, zamorenie škodcami a chorobami rastlín, vyššie výrobné náklady a pokles množstva aj kvality dostupnej cukrovej repy viedli k neustálemu poklesu ziskovosti. Rastúce požiadavky na dekarbonizáciu výroby cukru a obmedzené možnosti zlepšenia efektívnosti tento vývoj ešte zhoršili," uviedli.
Ukončenie výroby cukru nevyhnutne povedie k prepúšťaniu, ktoré ovplyvní približne polovicu zamestnancov v závode. Predseda predstavenstva spoločnosti Považský cukor Michal Abelovič vo štvrtok vyčíslil, že z cukrovaru prepustia viac ako 90 zamestnancov. Niektorí z nich nemuseli chodiť do práce už ani v piatok.
Minister pôdohospodárstva Richard Takáč potom, ako nemecký majiteľ oznámil koniec na Považí povedal, že ide o neprijateľné rozhodnutie. Tvrdil, že o zámere nemeckého investora ukončiť výrobu na Slovensku počul a ešte minulý týždeň sa na to pýtal predsedu predstavenstva danej spoločnosti. Ten ho mal však ubezpečiť, že ide "iba o reči." Dohodli si dokonca aj stretnutie, kde mu mal nemecký majiteľ situáciu vysvetliť.
"Zajtra ráno sa stretnem s predsedom predstavenstva, kde budem žiadať jasné odpovede na dôvody tohto kroku a urobím všetko pre ochranu slovenskej výroby cukru," povedal ešte vo štvrtok popoludní. Chcel nájsť spôsob, ako zvrátiť toto rozhodnutie. Dnes je už jasné, že ukončenie výroby cukru vo firme Považský cukor je nezvratné.
Agrorezort podľa Takáča vykoná ekonomickú analýzu cukrovaru a zváži podanie ponuky pre nemeckého akcionára na odkúpenie cukrovaru. „Predseda predstavenstva ma informoval o tom, že aj napriek tomu, že by vláda podnikla nejaké pozitívne kroky vo vzťahu k danému cukrovaru, proces uzatvorenia výroby cukru v cukrovare je pre nemeckého akcionára nezvratný, je ukončený,“ priblížil Takáč.
Upozornil, že na Slovensku boli vytvorené jedny z najlepších podmienok zo strany štátu na podporu pestovania cukrovej repy a výroby cukru. „Mali sme tretiu najvyššiu podporu viazaných platieb na pestovanie cukrovej repy. Vláda Roberta Fica pred dvoma rokmi na konci roka 2023 zakázala dovoz cukru z Ukrajiny, ktorý spôsoboval veľký problém aj u nás na Slovensku,“ zdôraznil. Podporou bola podľa neho aj tzv. zelená nafta, ktorá stojí štátny rozpočet viac ako 30 miliónov eur.
Informoval, že nemecká spoločnosť, ktorá vlastní cukrovar v Trenčianskej Teplej, je druhým najväčším producentom cukru v EÚ. Vlastní niekoľko cukrovarov a je to šiesta najväčšia firma na svete vo výrobe cukru. Cukrovar v Trenčianskej Teplej produkoval v priemere ročne okolo 80 000 ton cukru, daná spoločnosť však ročne predávala viac ako 240.000 ton cukru, teda už určitým spôsobom fungovala ako distribučný sklad. „Produkciu slovenského cukrovaru chce prebudovať na distribučný sklad,“ povedal.
Spresnil, že na Slovensku sa v priemere produkuje asi sedem ton bieleho cukru z hektára, v krajinách ako Holandsko, Francúzsko je produkcia na úrovni viac ako 12 ton cukru z hektára. „Na to má vplyv viacero faktorov aj poveternostné podmienky, klíma,“ doplnil. Cukru na trhu je podľa neho pravdepodobne prebytok a do určitej miery má na jeho odbyt vplyv aj správanie spotrebiteľa. „Mladá generácia už nevyužíva cukor vo svojich kuchyniach tak, ako to bolo zvykom pred desiatimi, dvadsiatimi rokmi,“ zdôraznil.
„Dám si vypracovať ekonomickú analýzu spoločnosti u nás na ministerstve. Keď ju budem mať vypracovanú, tak prejdem si s predsedom vlády stav danej spoločnosti. V prípade, že budú tie čísla ‚vychádzať‘ a budeme mať aj z poľnohospodárskeho sektora viaceré informácie, možno že dáme ponuku, že by štát odkúpil daný cukrovar a ďalej s ním pokračoval,“ dodal Takáč.