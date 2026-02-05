Trump zase zúril: VIDEO Brutálne urazil novinárku zo CNN! TOTO jej povedal

WASHINGTON - Otázka na citlivú tému stačila na ďalší výbuch emócií. Americký prezident Donald Trump počas verejného vystúpenia v Oválnej pracovni ostro napadol reportérku CNN a namiesto odpovede zvolil osobný útok. Záznam incidentu sa okamžite rozšíril po sociálnych sieťach.
Americký prezident Donald Trump sa 3. februára 2026 počas oficiálneho stretnutia v Oválnej pracovni dostal do otvoreného konfliktu s novinárkou. Keď mu reportérka televízie CNN Kaitlan Collinsová položila otázku týkajúcu sa nedávno zverejnených spisov v kauze Jeffreyho Epsteina a spravodlivosti pre obete, reakcia hlavy štátu bola prudká a osobná.
Namiesto vecnej odpovede Trump zvýšil hlas a obrátil sa priamo proti novinárke. Video zo situácie, ktoré sa objavilo aj na kritickom účte Republicans Against Trump na sieti X, zachytáva prezidenta, ako spochybňuje jej profesionalitu aj charakter.
„Najhoršia reportérka“ a osobné útoky
„Ste taká zlá. Ste najhoršia reportérka. Niet divu, že CNN má kvôli ľuďom ako vy mizernú sledovanosť,“ vyhlásil Trump pred zapnutými kamerami. Následne pokračoval v osobných poznámkach: „Ste mladá žena. Poznám vás desať rokov. Myslím, že som vás nikdy nevidel usmiať sa. Viete prečo sa neusmievate? Pretože nehovoríte pravdu.“
Z jeho reakcie bolo zjavné, že otázky spojené s Epsteinovými spismi prezidenta dlhodobo rozčuľujú. Počas výlevu hnevu zároveň dodal, že podľa neho „nastal čas, aby sa krajina začala venovať iným témam“.
Vlna pobúrenia na sociálnych sieťach
Trumpov výstup vyvolal okamžitú odozvu na sociálnych platformách. Mnohí používatelia reagovali šokom nad tým, že prezident Spojených štátov opäť zvolil osobný útok namiesto odpovede na legitímnu otázku.
Objavili sa komentáre, podľa ktorých reportérka „trafila citlivé miesto“ a prezidentova reakcia mala pôsobiť ako prejav nervozity či viny. Iní poukazovali na dlhodobý vzorec správania, keď Trump obzvlášť ostro reaguje na kritické otázky, najmä ak ich kladú ženy.
Dlhodobý konflikt
Nešlo pritom o prvý spor medzi Trumpom a Collinsovou. Už v decembri 2025 ju prezident verejne označil za „hlúpu a zákernú“ po tom, ako sa ho pýtala na rastúce náklady rekonštrukcie plesovej sály v Bielom dome.
Najnovší incident tak len prehĺbil napätie medzi prezidentom a časťou amerických médií a opäť otvoril diskusiu o tom, ako hlava štátu komunikuje s novinármi počas výkonu úradu.