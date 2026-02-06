Trump odmieta predĺženie zmluvy Nový START: Žiada novú jadrovú dohodu! Musí obmedziť aj Čínu

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump včera večer SEČ uviedol, že Rusko a Spojené štáty by mali dojednať úplne novú dohodu o obmedzení jadrových arzenálov skôr ako predĺžiť končiacu zmluvu Nový START. Server Axios s odkazom na tri nemenované zdroje o niekoľko hodín skôr napísal, že Spojené štáty a Rusko sa blížia k dohode o tom, že naďalej budú dodržiavať obmedzenia obsiahnuté v zmluve Nový START. To však podľa agentúr Biely dom poprel.
Dohoda Nový START, podpísaná v roku 2010 v Prahe, bola posledná významná zmluva, ktorá obmedzovala jadrové arzenály oboch veľmocí, disponujúce dokopy približne 85 percentami jadrových hlavíc na svete. ,,Skôr než predĺžiť Nový START (...) by naši jadrový odborníci mali pracovať na novej, vylepšenej a modernizovanej dohode, ktorá bude môcť platiť dlho," uviedol dnes Trump na svojej sieti Truth Social. Podľa neho bola súčasná dohoda ,,zle vyjednaná zo strany Spojených štátov" a hrubo porušovaná.
Dva zdroje podľa Axiosu upozornili, že návrh, že USA a Rusko budú dodržiavať obmedzenia obsiahnuté v dohode Nový START aj po jej vypršaní, ešte musia schváliť prezidenti oboch krajín, Trump a Vladimir Putin. Tretí zdroj potvrdil, že sa jednalo počas uplynulých 24 hodín v Abú Zabí, ale nepotvrdil, že bola dosiahnutá dohoda. Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner rokovali s ruskými predstaviteľmi o dohode Nový START na okraj americko-rusko-ukrajinských rozhovorov v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.
Záhada ruskej delegácie v Abú Zabí
Axios sa nezmienil, kto sa zúčastnil za ruskú stranu. Putinov vyslanec Kirill Dmitrijev predtým oznámil, že v stredu rokoval s americkými predstaviteľmi, ale rokovania sa podľa neho týkali ekonomických otázok, poznamenal ruský denník Kommersant.
Nemenovaný americký predstaviteľ portálu Axios povedal, že prípadné predĺženie dohody zrejme nebude právne zakotvené. ,,Dohodli sme sa s Ruskom, že budeme rokovať v dobrej viere a začneme diskusiu o spôsoboch, ako by zmluva mohla byť aktualizovaná," povedal. Podľa iného zdroja majú praktické dôsledky spočívať v tom, že obe strany sa dohodnú na dodržiavaní podmienok dohody po dobu najmenej šiestich ďalších mesiacov, počas ktorých by išlo o potenciálne novej dohode, napísal Axios.
Podľa agentúr včera večer SEČ tlačová hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová povedala, že nevie o žiadnej prechodnej dohode medzi USA a Ruskom na dodržiavaní obmedzení, ktoré stanovovala zmluva Nový START do doby kým vznikne nová dohoda, o ktorej písal Trump.
Koniec komunikačného vákua medzi USA a Ruskom
Velenie amerických síl v Európe medzitým potvrdilo, že USA a Rusko sa dohodli na obnovení dialógu vojenských predstaviteľov, ktorý bol prerušený v roku 2021, krátko pred rozpútaním ruskej vojny proti Ukrajine. Toto rozhodnutie tiež vyplynulo z rokovaní v Abú Zabí, kde sa veliteľ amerických síl v Európe Alexus Grynkewich zišiel s vysoko postavenými ruskými a ukrajinskými vojenskými predstaviteľmi.
Ruskú delegáciu v Abú Zabí viedol náčelník ruskej vojenskej rozviedky GRU, admirál Igor Kosťukov. Americký generál Grynkewich je oprávnený rokovať s náčelníkom ruského generálneho štábu Valerijom Gerasimovom v záujme odvrátenia nezamýšľanej eskalácie.
Od rozpadu Sovietskeho zväzu Rusko a USA opakovane nahrádzali a aktualizovali zmluvy z čias studenej vojny, ktoré obmedzovali tzv. strategické jadrové zbrane mieriace na mestá a základne druhej strany. Nový START obmedzoval počet jadrových hlavíc rozmiestnených na strategických nosičoch na 1550 na každej strane. Počet nosičov - medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov - obmedzoval na maximálne 700.
Moskva varuje pred novými hrozbami
Ruské ministerstvo zahraničia v stredajšom vyhlásení zdôraznilo, že Rusko je otvorené diplomacii v oblasti jadrovej bezpečnosti, ale že bude rozhodne čeliť akýmkoľvek novým hrozbám. Za chybné a poľutovaniahodné označila Moskva rozhodnutie Spojených štátov neviazať sa ďalej obmedzeniami počtu jadrových hlavíc a ich nosičov, ktoré stanovila končiaca zmluva Nový START.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Rusko je naďalej pripravené na dialóg so Spojenými štátmi, ak Washington konštruktívne odpovie na skorší návrh Moskvy, aby obe strany naďalej dodržiavali limity končiacej zmluvy Nový START.
Hlavným dôvodom, prečo bol Biely dom predtým skeptický na predĺženie dohody Nový START, je skutočnosť, že tento dokument neobmedzuje Čínu, ktorá má menší, ale rýchlo rastúci jadrový arzenál. Peking neprejavil záujem pripojiť sa k dohode, ktorá by obmedzila jeho jadrový program. Odhaduje sa, že Čína má asi 600 jadrových hlavíc, oproti zhruba 4000, ktoré má ako Rusko, tak aj USA, poznamenala agentúra Reuters.