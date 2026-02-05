Irán vyzýva USA na serióznosť a zodpovednosť na rokovaniach: Trump nevylučuje vojenskú akciu

TEHERÁN - Irán uviedol, že dúfa v serióznu a zodpovednú účasť Spojených štátov na piatkových jadrových rokovaniach medzi Teheránom a Washingtonom v Ománe. Americký prezident Donald Trump pritom zatiaľ odmietol vylúčiť možnosť vojenskej akcie proti tejto islamskej republike, informuje správa agentúry AFP.
Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí vo štvrtok uviedol, že jeho krajina má „zodpovednosť nepremeškať žiadnu príležitosť využiť diplomaciu na... zachovanie mieru a pokoja v regióne“. Ako dodal, Teherán dúfa, že „americká strana sa na tomto procese tiež zúčastní zodpovedne, realisticky a seriózne“.
Rozhovory medzi USA a Iránom sa podľa plánu majú uskutočniť v piatok v Ománe. Informáciu o termíne a mieste rokovaní ako prvé potvrdili v stredu iránske médiá. Vo štvrtok tak pre agentúru DPA urobil aj nemenovaný predstaviteľ administratívy USA s tým, že za americkú stranu sa na nich zúčastnia osobitný vyslanec Steve Witkoff a Trumpov zať a poradca Jared Kushner.
Napätie pred jadrovými rozhovormi Iránu
Presný program rokovaní zostáva neznámy. Podľa iránskeho ministerstva zahraničných vecí sa Teherán snaží obmedziť rozhovory na iránsky jadrový program a zmiernenie sankcií. Washington by však rád do programu pridal ďalšie témy vrátane teheránskeho raketového programu a podpory jeho spojencov vrátane Hamasu v pásme Gazy, milícií Hizballáh v Libanone a húsíov v Jemene.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v stredu oznámil, že rokovania o jadrovom programe Teheránu sa uskutočnia v piatok o 10.00 h miestneho času (7.00 h SEČ) v ománskej metropole Muskat. Trump sa nedávno vyjadril, že obe strany chcú rokovať - po tom, ako Teheránu pohrozili útokmi amerických síl zhromažďujúcich sa v regióne. V stredu prezident USA zase iránskemu najvyššiemu duchovnému vodcovi Alímu Chameneímu poslal odkaz. „Povedal by som, že by mal byť veľmi znepokojený,“ povedal Trump v rozhovore pre NBC.