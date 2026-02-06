Tisíce ľudí sa zúčastnili na pohrebe syna bývalého líbyjského diktátora

TRIPOLIS - Tisíce ľudí sa v piatok v líbyjskom meste Baní Walíd zúčastnili na pohrebnom sprievode Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího. Informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
Aj keď rodina Kaddáfíovcov pochádza z mesta Syrta a predtým bývala v Tripolise, Sajfa Isláma pochovali na cintoríne v Baní Walíd, kde je aj ďalší mŕtvy syn bývalého diktátora. Smútiaci z rôznych miest sa zhromaždili na letisku Baní Walíd, aby sa spolu modlili. Pietnu spomienku sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia zavedené ministerstvom vnútra.
Počas pohrebu niektorí ľudia vykrikovali rôzne heslá
Počas pohrebu niektorí ľudia vykrikovali rôzne heslá a mávali vlajkami, ktoré boli spojené s bývalým Kaddáfího režimom. Žiadali tiež otvorenie rakvy, aby si overili totožnosť tela, pričom sa odvolávali na to, že neboli zverejnené žiadne fotografie. Bezpečnostné zložky však s touto požiadavkou nesúhlasili.
Sajf Islám Kaddáfí zahynul v utorok, po tom ako do jeho domu v meste Zintan vtrhli štyria ozbrojenci. Údajne išlo o ozbrojený stret so 44. brigádou - vplyvnou polovojenskou jednotkou pôsobiacou v Tripolise. Líbyjská prokuratúra v stredu začala Kaddáfího smrť vyšetrovať. Bližšie informácie zatiaľ nezverejnila.
Medzinárodný trestný súd v júni 2011 vydal zatykač
Medzinárodný trestný súd v júni 2011 vydal zatykač na Sajfa Isláma Kaddáfího pre obvinenia zo zločinov proti ľudskosti vrátane vrážd a prenasledovania civilistov počas potláčania protivládnych protestov v Líbyi. Súd v Tripolise ho v roku 2015 odsúdil na smrť. Po zadržaní milíciami v roku 2011 bol v roku 2017 prepustený na slobodu na základe amnestie.
V roku 2021 sa po dlhej dobe objavil na verejnosti a zaregistroval sa ako kandidát v plánovaných prezidentských voľbách v Líbyi. Tie sa však neuskutočnili z dôvodu sporov o ústavný rámec a oprávnenosť kandidátov. Líbya je naďalej fakticky rozdelená medzi súperiacimi vládami na východe a západe krajiny, pripomína DPA.