Po požiari počas osláv prišlo gesto solidarity: Majitelia baru listom vyjadrili podporu zamestnancom

BERN - Majitelia baru Le Constellation vo švajčiarskom alpskom mestečku Crans-Montana, v ktorom došlo k požiaru počas novoročných osláv, adresovali svojim zamestnancom list vyjadrujúci ich podporu. Informuje o tom správa agentúry DPA.
„Spája nás rovnaký osud a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám pomohli,“ uviedli majitelia Jacques a Jessica Morettiovci v liste, do ktorého nahliadla DPA. „Nesklameme vás,“ zdôraznili. Počas novoročných osláv vypukol v bare Le Constellation požiar, pri ktorom zahynulo 41 ľudí. Ďalších 116 osôb utrpelo zranenia, z toho 80 malo vážne popáleniny a niektoré si vyžadujú niekoľkomesačnú či až niekoľkoročnú liečbu. Švajčiarske úrady vyšetrujú Morettiovcov pre zabitie z nedbanlivosti, ublíženie na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti.
Majitelia v liste vysvetlili svoje doterajšie mlčanie tým, že sa snažili rešpektovať prebiehajúce vyšetrovanie. „Toto ticho bolo neuveriteľne náročné a bolestivé. Pre vás a pre nás. Veľmi to ľutujeme,“ napísali. „Nesieme túto zodpovednosť bez toho, aby sme sa to snažili prenášať na vás,“ uviedli Morettiovci. Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko penovej izolácie stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene.