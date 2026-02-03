Utorok3. február 2026, meniny má Blažej, zajtra Veronika

Miliónová pomoc pre obete tragédie: Crans-Montana podporí rodiny obetí požiaru

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
ŽENEVA - Švajčiarske alpské mestečko Crans-Montana poskytne milión švajčiarskych frankov (1,09 milióna eur) na podporu obetí požiaru, ktorý vypukol v miestnom bare počas novoročných osláv. Informovala o tom agentúra AFP.

Požiar, ktorý zachvátil bar Le Constellation v noci zo Silvestra na Nový rok, si vyžiadal 41 obetí a 115 zranených, pričom väčšina z nich zostáva hospitalizovaná. Vedenie samosprávy vo svojom vyhlásení spresnilo, že túto sumu vloží na konto nadácie na pomoc rodinám obetí požiaru v Crans-Montane, ktorá „sa práve zakladá“. Právnička Miriam Mazouová zastupujúca rodinu jednej z obetí pre AFP uviedla, že dar „je krokom správnym smerom, ale vieme, že celkové škody budú oveľa väčšie než táto suma“. „Obete zároveň chcú, aby justičný systém konal rýchlo a efektívne, aby sa odhalila úplná pravda o zodpovednosti, ktorá viedla k tejto tragédii,“ doplnila.

Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti. Pochybila však zrejme aj radnica v Crans-Montane, ktorá priznala, že od roku 2019 nebola v bare žiadna protipožiarna kontrola. Tá sa pritom má konať každoročne.

Vláda ubezpečuje rodiny zosnulých

Pokiaľ ide o odškodnenie, kantón Valais, kde sa Crans-Montana nachádza, v polovici januára oznámil, že „každej hospitalizovanej alebo zosnulej obeti“ prostredníctvom nezávislej nadácie poskytne 10-tisíc švajčiarskych frankov (10900 eur). Aj švajčiarska vláda uviedla, že obete a ich rodiny sa môžu spoľahnúť na finančnú podporu štátu, detaily však ešte neboli sfinalizované. Prípad požiaru v bare Le Constallation vyšetruje prokuratúra kantónu Valais. Počet obvinených sa medzičasom zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov obvinenie vzniesli aj proti dvom úradníkom samosprávy.

