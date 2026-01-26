SVEDKYŇA z vyhoreného baru vo Švajčiarsku: Zranenia ju navždy zmenili! PREZRADILA, ako sa zachránila

CRANS-MONTANA – Silvestrovská noc bola pre návštevníkov baru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana doslova peklom. Po zapálení prskaviek sa z jednej chytil strop a oheň sa rozšíril po celom objekte. Pri požiari zahynulo 40 ľudí, väčšinou detí. Desiatky skončili s popáleninami. Medzi nimi bol aj veterinárka Eleonora. So širokou verejnosťou sa podelila o to, čo zažila.
Svedkyňou tragického požiaru baru vo švajčiarskej Crans-Montane bola aj talianska veterinárka Eleonora Palmierová (29). Na sociálnych sieťach zverejnila zranenia, ktoré utrpela po tejto desivej skúsenosti.
Desivá výpoveď
Na obrázkoch je vidieť, ako jej oheň zohavil polovicu tváre a obe ruky. Eleonora sa dostala z horiaceho pekla v poslednej možnej chvíli. Na Silvestra bola v lyžiarskom stredisku aj so svojím priateľom. Pre web La Repubblica sa vyjadrila, že ani nevie, ako sa dostala von a zachránila si holý život. "Asi to bol pud sebazáchovy."
"Pamätám si plamene, náhlu cestu do nemocnice, ochabnutú kožu a bolesť na nohách pod pančuchami."
Cez Instagram poďakovala Eleonora rodine, priateľovi a lekárom, ktorí sa o ňu starajú. "Chcem sa poďakovať tým, ktorí sú stále pri mne. Teda mojej rodine, priateľovi, ktorý je so mnou po celý čas na izbe a v neposlednom rade aj všetkým ošetrujúcim lekárom."
Eleonoru previezli z Crans-Montany do nemocnice Niguarda v Miláne a neskôr ju preložili do Bufalini v Cesene, aby mohla byť bližšie k rodine. Jej jediným šťastím bolo, že v čase vypuknutia apožiaru bola relatívne blízko hlavného vchodu. Napriek tomu ju oheň poznačil.