Pondelok26. január 2026, meniny má Tamara, zajtra Bohuš

SVEDKYŇA z vyhoreného baru vo Švajčiarsku: Zranenia ju navždy zmenili! PREZRADILA, ako sa zachránila

Eleonora Palmieri (29) prežila požiar baru vo švajčiarskej Crans-Montana
Eleonora Palmieri (29) prežila požiar baru vo švajčiarskej Crans-Montana (Zdroj: Instagram/eleonorapalmieri)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

CRANS-MONTANA – Silvestrovská noc bola pre návštevníkov baru vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana doslova peklom. Po zapálení prskaviek sa z jednej chytil strop a oheň sa rozšíril po celom objekte. Pri požiari zahynulo 40 ľudí, väčšinou detí. Desiatky skončili s popáleninami. Medzi nimi bol aj veterinárka Eleonora. So širokou verejnosťou sa podelila o to, čo zažila.

Svedkyňou tragického požiaru baru vo švajčiarskej Crans-Montane bola aj talianska veterinárka Eleonora Palmierová (29). Na sociálnych sieťach zverejnila zranenia, ktoré utrpela po tejto desivej skúsenosti. 

Desivá výpoveď 

Na obrázkoch je vidieť, ako jej oheň zohavil polovicu tváre a obe ruky. Eleonora sa dostala z horiaceho pekla v poslednej možnej chvíli. Na Silvestra bola v lyžiarskom stredisku aj so svojím priateľom. Pre web La Repubblica sa vyjadrila, že ani nevie, ako sa dostala von a zachránila si holý život. "Asi to bol pud sebazáchovy."

"Pamätám si plamene, náhlu cestu do nemocnice, ochabnutú kožu a bolesť na nohách pod pančuchami."

Cez Instagram poďakovala Eleonora rodine, priateľovi a lekárom, ktorí sa o ňu starajú. "Chcem sa poďakovať tým, ktorí sú stále pri mne. Teda mojej rodine, priateľovi, ktorý je so mnou po celý čas na izbe a v neposlednom rade aj všetkým ošetrujúcim lekárom."

Eleonoru previezli z Crans-Montany do nemocnice Niguarda v Miláne a neskôr ju preložili do Bufalini v Cesene, aby mohla byť bližšie k rodine. Jej jediným šťastím bolo, že v čase vypuknutia apožiaru bola relatívne blízko hlavného vchodu. Napriek tomu ju oheň poznačil. 

Viac o téme: PožiarTragédiaZáchranaPopáleninySvedkyňaŠvajčiarskoSilvesterCrans-MontanaEleonora Palmierová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Policajti prehliadajú oblasť, kde
Nové detaily tragédie v bare vo Švajčiarsku: Únikový východ bol zamknutý!
Zahraničné
Ľudia zapaľujú sviečky, aby
Tragédia v Crans-Montane: Prepustenie z väzby majiteľa baru pobúrilo Taliansko
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Posun v tragédii: Spolumajiteľa baru v Crans-Montane prepustia z väzby
Zahraničné
FOTO Požiar v bare vo
NOVÉ ZISTENIA o tragédii vo Švajčiarsku: Nefunkčný núdzový východ, čašníčka v prilbe aj vykorisťovanie v práci!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tento rok počítame s tým, že podporu na lyžiarske zájazdy dostane viac ako 101-tisíc žiakov v hodnote 16 miliónov eur, uviedol Fico
Tento rok počítame s tým, že podporu na lyžiarske zájazdy dostane viac ako 101-tisíc žiakov v hodnote 16 miliónov eur, uviedol Fico
Správy
Jozef Vajda o viere a svojom OSUDE: Také slová môže povedať málokto!
Jozef Vajda o viere a svojom OSUDE: Také slová môže povedať málokto!
Prominenti
Koh Ker - stratené kráľovské mesto Angkorskej ríše
Koh Ker - stratené kráľovské mesto Angkorskej ríše
Cestovanie

Domáce správy

Ilustračné foto
Ministerstvo vnútra uzatvorilo zmluvu na dodanie novej technológie pre oddelenia dokladov
Domáce
Ministerstvo zahraničných vecí skúma
Ministerstvo zahraničných vecí skúma riziká aj prínosy pozvania Slovenska do Rady mieru, uviedol Blanár
Domáce
Milan Majerský
Navrhované zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady smerujú podľa Majerského k obmedzeniu kritiky
Domáce
TRAGICKÉ NEHODY na slovenských cestách: Minulý týždeň zomreli štyria ľudia, polícia varuje vodičov
TRAGICKÉ NEHODY na slovenských cestách: Minulý týždeň zomreli štyria ľudia, polícia varuje vodičov
Košice

Zahraničné

Eleonora Palmieri (29) prežila
SVEDKYŇA z vyhoreného baru vo Švajčiarsku: Zranenia ju navždy zmenili! PREZRADILA, ako sa zachránila
Zahraničné
Ilustračné foto
Vodca Hizballáhu varuje pred dôsledkami útoku na Irán
Zahraničné
Ilustračné foto
WhatsApp bude musieť v EÚ dodržiavať pravidlá pre veľké online platformy
Zahraničné
Americká lietadlová loď USS
Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln dorazila na Blízky východ
Zahraničné

Prominenti

Harry Styles
Kto si neuchmatne lístok, zaplače: Harry Styles je po 3 rokoch späť! Rozpúta šialenstvo na 4 kontinentoch
Zahraniční prominenti
Trendy plesových šiat, ktoré ovládnu túto sezónu
Domáci prominenti
Toto je snúbenec zosnulej
Snúbenec Moniky Jákliovej (†31) po obvineniach: Už má toho DOSŤ! Teraz hovorím JA
Domáci prominenti
Totálne fiasko! PRVÝ film
Totálne fiasko! PRVÝ film Harry a Meghan neprilákal divákov: Takto ospravedlňovala prázdne stoličky
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bolestivé vyrážky na jazyku:
Bolestivé vyrážky na jazyku: Prečo vznikajú a ako sa ich zbaviť?
vysetrenie.sk
Honnold zdolal Tchaj-pej 101
Stačila jedna chyba a bolo by po všetkom: VIDEO Horolezec zdolal mrakodrap bez istenia! TO, čo nasledovalo, vyráža dych
Zaujímavosti
Nečakaný príplatok po večeri:
Nečakaný príplatok po večeri: Hostia si ho všimli až doma! To NAOZAJ im reštaurácia naúčtovala 20 eur za TOTO?!
Zaujímavosti
Vstúpte za vodnú clonu:
Vstúpte za vodnú clonu: Jediná dedinka ukrýva stovky vodopádov
dromedar.sk

Dobré správy

Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk

Ekonomika

Slovenský paradox: Cez pandémiu mnohí poriadne zbohatli, v peňaženke to však nevidia!
Slovenský paradox: Cez pandémiu mnohí poriadne zbohatli, v peňaženke to však nevidia!
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Štát odpúšťa dlžníkom: Takto jednoducho sa môžu zbaviť pokút a úrokov! (príklady)
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Historický zlom na trhoch: Zlato prelomilo doteraz nepredstaviteľnú hranicu, bude ešte rásť?
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!
Štát sprísňuje boj proti daňovým únikom: Po rokoch sa vracia dôležité opatrenie!

Šport

Smutná správa: Vo veku 52 rokov zomrel bývalý brankár slovenskej reprezentácie a majster sveta
Smutná správa: Vo veku 52 rokov zomrel bývalý brankár slovenskej reprezentácie a majster sveta
Hokejbal
Vedenie im vydržalo len päť minút: Sofia otočila duel so Slovanom už v prvom polčase
Vedenie im vydržalo len päť minút: Sofia otočila duel so Slovanom už v prvom polčase
Slovensko
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Tomuto už neveril ani najväčší optimista, skvelá správa pre Slovensko
Nečakaný zvrat pred ZOH 2026! Tomuto už neveril ani najväčší optimista, skvelá správa pre Slovensko
ZOH 2026 Miláno Cortina
Týždeň, na ktorý nikdy nezabudne: Mladý Slovák odvrátil štyri mečbaly a má zlato aj striebro
Týždeň, na ktorý nikdy nezabudne: Mladý Slovák odvrátil štyri mečbaly a má zlato aj striebro
Stolný tenis

Auto-moto

Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
Klasické testy
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Rekreačný príspevok v roku 2026: Aké podmienky musíte splniť a kto má nárok?
Poradňa
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Toto sú rady milionárov, ktoré Vám môžu zachrániť výplatu. Na hlúposti nemíňajú ani euro
Rady, tipy a triky
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Chyba, ktorú robí 80 % ľudí v práci. Zistite, ako si udržať efektivitu počas celého roka a nevyhorieť
Motivácia a produktivita
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Pomalé rána? Tento jednoduchý trik vám môže zachrániť celý pracovný deň
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Broskyňové rezy
Broskyňové rezy
Ovocné dezerty
Domáca tatarská omáčka
Domáca tatarská omáčka
Prívarky, omáčky a prílohy

Technológie

Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
Armádne technológie
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Umelá inteligencia
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Veda a výskum
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
Veda a výskum

Bývanie

Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?

Pre kutilov

Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Recepty
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Zahraničné celebrity
Ples ako Brno 2026: Jaromír Jágr s mladou priateľkou pútal pozornosť, dorazil aj Bachelor so svojou vyvolenou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Eleonora Palmieri (29) prežila
Zahraničné
SVEDKYŇA z vyhoreného baru vo Švajčiarsku: Zranenia ju navždy zmenili! PREZRADILA, ako sa zachránila
Donald Trump
Zahraničné
ROZRUCH na Wall Street: Prezident Trump drží tlačidlo od rozbušky, hrozí KOLAPS na svetovom trhu!
Andrej Danko
Domáce
Danko vynadal novinárovi, potom prišlo ospravedlnenie: VIDEO Pomohol si slovami známeho rapera
Marian Kočner
Domáce
Kauza Kuciak: Padlo kľúčové rozhodnutie súdu! Threema ako dôkaz

Ďalšie zo Zoznamu