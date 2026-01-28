Pre smrteľný požiar v Crans-Montane vyšetrujú aj bývalého bezpečnostného úradníka

BERN - Švajčiarska prokuratúra vyšetrujúca novoročný smrteľný požiar v bare v lyžiarskom stredisku Crans-Montana v stredu začala trestné stíhanie voči bývalému mestskému úradníkovi, ktorý bol zodpovedný za kontrolu bezpečnostných noriem vo vyhoretom bare la Constellation. Počas novoročných osláv v ňom prišlo o život 40 ľudí a 116 utrpelo zranenia. Informovali o tom agentúry AFP a DPA s odvolaním na švajčiarsku verejnoprávnu televíziu RTS.
Doposiaľ orgány činné v trestnom konaní za podozrivých považovali iba majiteľov a prevádzkovateľov baru, Jacquesa a Jessicu Morettiových. Podozriví sú zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Švajčiarske úrady Morettiho najprv vzali do väzby, no neskôr ho prepustili po zaplatení kaucie.
Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala predpisy o požiarnej bezpečnosti. Miestne úrady pripustili, že od roku 2019 nebola v bare vykonaná žiadna prehliadka bezpečnostných noriem.