Požiar v lyžiarskom stredisku má ďalšiu obeť: Zomrel 18-ročný tínedžer, celkový počet obetí stúpol na 41

Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku.
Policajti prehliadajú oblasť, kde počas oslavy Nového roka vypukol požiar v bare a salóniku Le Constellation v Crans-Montane vo Švajčiarsku.
TASR

ŽENEVA - Počet obetí novoročného požiaru v bare vo švajčiarskom lyžiarskom stredisku Crans-Montana stúpol na 41 po tom, ako v sobotu zomrel 18-ročný tínedžer, ktorý pri incidente utrpel ťažké zranenia. V nedeľu o tom informovali tamojšie orgány, informuje správa agentúry AFP.

„Osemnásťročný švajčiarsky občan zomrel 31. januára v nemocnici v Zürichu,“ potvrdila generálna prokurátorka švajčiarskeho kantónu Valais Beatrice Pilloudová. „Počet obetí požiaru v bare Le Constellation z 1. januára 2026 tak stúpol na 41,“ dodala. Príčina požiaru je stále predmetom vyšetrovania. Katastrofu zrejme spôsobili prskavky alebo iná zábavná pyrotechnika, ktorú návštevníci baru oslavujúci príchod nového roka pripevnili k fľašiam šampanského. Predpokladá sa, že ich držali príliš blízko stropu, ktorý začal horieť a interiér tak vo veľmi krátkom čase úplne pohltili plamene. Vyšetrovanie sa zameriava na penovú izoláciu stropu suterénu a na to, či spĺňala bezpečnostné predpisy.

Prípad vyšetruje prokuratúra kantónu Valais. Počet obvinených sa tento týždeň zvýšil na štyroch: okrem spolumajiteľov baru Jacqua a Jessiky Morettiovcov bolo obvinenie vznesené aj proti dvom úradníkom samosprávy. Majitelia baru Morettiovci čelia obvineniam zo zabitia z nedbanlivosti, ublíženia na zdraví z nedbanlivosti a podpaľačstva z nedbanlivosti. Úradník, proti ktorému sa začalo trestné stíhanie v stredu, bol zodpovedný za niekoľko kontrol požiarnej bezpečnosti v bare Le Constellation. Muž, ktorého obvinili vo štvrtok, pracoval na poste vedúceho oddelenia verejnej bezpečnosti. Vyšetrovateľom bude musieť vysvetliť, prečo obec od roku 2019 nerobila kontroly v bare Le Constellation, hoci sa majú konať každoročne.

Pamätné miesto pri vchode
Pre smrteľný požiar v Crans-Montane vyšetrujú aj bývalého bezpečnostného úradníka
Zahraničné
Eleonora Palmieri (29) prežila
SVEDKYŇA z vyhoreného baru vo Švajčiarsku: Zranenia ju navždy zmenili! PREZRADILA, ako sa zachránila
Zahraničné
Policajti prehliadajú oblasť, kde
Nové detaily tragédie v bare vo Švajčiarsku: Únikový východ bol zamknutý!
Zahraničné
Ľudia zapaľujú sviečky, aby
Tragédia v Crans-Montane: Prepustenie z väzby majiteľa baru pobúrilo Taliansko
Zahraničné

