Šokujúce slová lekára: Trump tu už dlho nebude! Zostáva mu niekoľko mesiacov života

WASHINGTON - Na sociálnych sieťach a v alternatívnych médiách sa šíria ostré tvrdenia o zdravotnom stave amerického prezidenta. Ich autorom je lekár vystupujúci v internetovej relácii.
Internet zaplavili špekulácie o zdravotnom stave prezidenta
Americký prezident Donald Trump je už mesiace pod drobnohľadom médií nielen pre svoje politické kroky, ale aj pre výzor a správanie na verejnosti. Kým jeho vystúpenia na tlačových konferenciách, globálnych fórach či na platforme Truth Social vyvolávajú politické vášne, časť komentátorov sa sústreďuje na jeho zdravotný stav.
V posledných dňoch sa objavili tvrdenia, ktoré idú výrazne za hranicu bežných špekulácií. Jeden z lekárov vystupujúcich na YouTube naznačuje, že Trump trpí vážnym neurologickým ochorením a jeho čas má byť výrazne obmedzený.
Od posmechu Bidena k otázkam o vlastnom zdraví
Ešte pred začiatkom druhého funkčného obdobia Trump pravidelne útočil na svojho predchodcu Joe Biden, ktorého označoval za neschopného výkonu funkcie pre vysoký vek. Kritici však dnes poukazujú na to, že samotný Trump, ktorý sa v júni 2026 priblíži k osemdesiatke, pôsobí na verejnosti čoraz roztržitejšie.
V médiách sa objavujú opisy nekoordinovaných pohybov, slovných zakolísaní a momentov, ktoré niektorí pozorovatelia vykladajú ako možné kognitívne zlyhávania. Žiadne oficiálne lekárske správy však tieto domnienky nepotvrdili.
Lekár z YouTube hovorí o demencii a zatajených problémoch
Pozornosť vyvolalo vystúpenie lekára Adama Jamesa v relácii The Keith Edwards Show, ktorú moderuje Keith Edwards. James v programe bez osobného vyšetrenia prezidenta tvrdil, že na Trumpovi pozoruje znaky frontotemporálnej demencie.
Svoje závery zakladal na verejne dostupných záberoch a fotografiách. Poukazoval na opuchy členkov a chodidiel, ktoré prirovnal k prejavom pacientov s chronickým srdcovým alebo obličkovým zlyhávaním. Tvrdenia Bieleho domu o žilovej nedostatočnosti označil za nedostatočné vysvetlenie.
Narážky na mozgovú príhodu
James sa vyjadril aj k fotografiám, na ktorých podľa neho pôsobí pravá strana Trumpovej tváre ochabnuto. Takýto prejav označil za možný dôsledok mozgovej príhody v ľavej hemisfére mozgu. Ako ďalší údajný signál spomenul slabosť pravej ruky a nohy.
Podľa jeho slov mohlo k zdravotnému incidentu dôjsť začiatkom septembra, keď Trump na určitý čas zmizol z verejného priestoru. Únavu a zmeny mimiky, ktoré sa objavili neskôr, James interpretoval ako následky tohto stavu.
Jazykové chyby a únava ako „dôkazy“
Lekár v relácii tvrdil, že Trumpove prešľapy v prejavoch môžu súvisieť s javom nazývaným fonemická parafázia, pri ktorej má človek problém nájsť alebo vysloviť správne slová. Zároveň zdôraznil, že ak by prezident skutočne prekonal mozgovú príhodu, mal „šťastie“, že sa vyhol úplnému ochrnutiu.
Najkontroverznejšia časť vystúpenia prišla pri hodnotení prognózy. James vyhlásil, že Trump má podľa jeho názoru „už len niekoľko mesiacov“ (konkrétne hovoril o dvoch až štyroch mesiacoch), a naznačil, že môže buď zomrieť, alebo byť zbavený funkcie. Ide však výlučne o jeho osobný názor, nepodložený oficiálnymi lekárskymi správami.
Žiadne oficiálne potvrdenie
Biely dom podobné tvrdenia dlhodobo odmieta a prezident opakovane vyhlasuje, že je vo výbornej kondícii. Neexistujú žiadne verejne dostupné lekárske záznamy, ktoré by potvrdzovali diagnózy spomínané v internetovej relácii.
Zdravotný stav hlavy štátu tak zostáva predmetom politických sporov, mediálnych interpretácií a neoverených tvrdení – bez jednoznačných dôkazov.