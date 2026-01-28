Streda28. január 2026, meniny má Alfonz, zajtra Gašpar

Unikol obsah zákulisných debát: Fico mal údajne lídrom EÚ povedať, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Robert Fico)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk
ČTK

BRATISLAVA/BRUSEL – Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SSD) vyjadril pri stretnutí s európskymi lídrami na summite v Bruseli minulý týždeň šok z rozpoloženia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého navštívil 17. januára v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago.

Fico sa s Trumpom stretol v jeho sídle na Floride 17. januára. Po stretnutí v Mar-a-Lagu sa Fico vo videu na sociálnej sieti Facebook chválil svojím prístupom k americkému prezidentovi a zároveň vyjadril podporu prístupu USA k vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.

Rétorika slovenského premiéra v zákulisí však už mala vyzerať inak. Fico mal na uzavretom stretnutí s lídrami EÚ podľa diplomatických zdrojov webu Politico minulý týždeň hovoriť o tom, ako ho stretnutie s Donaldom Trumpom vystrašilo.

Slovenský premiér Robert Fico sa na Floride v USA stretol s prezidentom Donaldom Trumpom (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Fica, jedného z mála európskych politikov, ktorý často podporuje Trumpov postoj k údajným slabinám Európskej únie, "psychický stav" amerického prezidenta znepokojil. Sovenský premiér mal uviesť, že na neho šéf Bieleho domu pri osobnom stretnutí pôsobil "nebezpečne".

Svoj dojem zo stretnutia s Trumpom mal Fico opísať v rozhovore s kolegami z ďalších únijných krajín na okraj mimoriadnej Európskej rady 22. januára. Summit bol zvolaný v reakcii na Trumpove vyjadrenia a hrozby ohľadom prevzatia kontroly nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. Lídri využili stretnutie na snahu upokojiť napätie po tom, ako Trump pohrozil dodatočnými clami na dovoz z tých európskych krajín, ktoré jeho zámer odmietli. Neskôr potom od týchto ciel ustúpil. Fico svoj dojem z Trumpa podľa zdrojov Politico komentoval pri neformálnom rozhovore s európskymi kolegami a vrcholnými predstaviteľmi EÚ, nie pri formálnom rokovaní. 

Čo sa stalo za zatvorenými dverami?

Tlačové oddelenie slovenského premiéra na opakované žiadosti o komentár nereagovalo. Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová však uviedla, že "ide o absolútne a úplne falošné správy od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažia byť relevantní. Stretnutie v Mar-a-Lagu bolo pozitívne a produktívne". Vysokopostavený predstaviteľ administratívy, ktorý bol na schôdzke Trumpa s Ficom prítomný a ktorý si želal zostať v anonymite zasa uviedol, že si nepamätá žiadne trápne momenty ani nevhodné výmeny názorov. Podľa neho bolo stretnutie, o ktoré Fico sám požiadal, príjemné a úplne bežné a zahŕňalo aj niekoľko uvoľnených momentov, ktoré zachytil fotograf Bieleho domu.

Jeden z európskych diplomatov naopak Politico oznámil, že Fica schôdzka s Trumpom zrejme "traumatizovala". Fico podľa jedného z diplomatov európskym kolegom oznámil, že Trump pôsobil, akoby prišiel o rozum. Tento popis ostro kontrastuje s Ficovými verejnými vyjadreniami k schôdzke s Trumpom. Premiér na facebooku pozvanie na Floridu označil za znak rešpektu a dôvery od amerického prezidenta. Diskutovali vraj o Ukrajine a tiež o spoločnom názore, že EÚ sa nachádza v "hlbokej kríze". Fico stretnutie opísal ako neformálny a otvorený rozhovor.

Fico, ktorý počas svojej cesty do USA podpísal dohodu o civilnej jadrovej spolupráci s Washingtonom, sa vo videu naopak nezmienil o Trumpových tvrdeniach ohľadom Grónska ani o americkej operácii, pri ktorej bol začiatkom januára zajatý a do Spojených štátov unesený venezuelský líder Nicolás Maduro, ktorého USA vinia z narkoterorizmu.

O "zdesenom Ficovi" hovoril aj Danko

O tom, že Robert Fico prišiel z USA „zdesený“ hovoril cez víkend aj šéf SNS Andrej Danko. Podľa lídra národniarov je práve to dôvodom, prečo sa má slovenský premiér stretnúť tento týždeň z francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Keď sa Fica na Dankove slová pýtali v stredu na tlačovej konferencii novinári, priamo sa nevyjadril. Len krútil hlavou a požiadal o ďalšiu otázku. Napokon povedal, že o svojej ceste do USA sa s Dankom nehovoril.

Obavy o zdravie amerického prezidenta sa "rýchlo stávajú častejšou témou rozhovorov na všetkých úrovniach", uviedol úradník EÚ, ktorý sa podieľa na politických diskusiách v Bruseli. Sedemdesiatdeväťročný Trump pritom opakovane a dôrazne odmieta, že by trpel akýmkoľvek ochorením ovplyvňujúcim jeho kognitívne funkcie, a tento týždeň v rozhovore s New York Magazine vyhlásil, že netrpí Alzheimerovou chorobou.

Viac o téme: Zdravotný stavRobert FicoDonald Trump
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Taktické cvičenie záchrany osôb z preboreného ľadu na Vodnej nádrži Košiare
Taktické cvičenie záchrany osôb z preboreného ľadu na Vodnej nádrži Košiare
Správy
Filip Jančík si zahral pred malým kostolíkom na Kauai, Havaj
Filip Jančík si zahral pred malým kostolíkom na Kauai, Havaj
Prominenti
Vernisáž výstavy Omara Mara Oláh: Toto vidím cez zadné okno pri západe slnka
Vernisáž výstavy Omara Mara Oláh: Toto vidím cez zadné okno pri západe slnka
Správy

Domáce správy

Unikol obsah zákulisných debát:
Unikol obsah zákulisných debát: Fico mal údajne lídrom EÚ povedať, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný
Domáce
Poslanci začali deň, pokračujú
Poslanci začali deň, pokračujú v debate o úprave rokovacieho poriadku
Domáce
FOTO Šubová s prejavom v
Šubová s prejavom v Bruseli: Kontroverzné haciendy ŠOKOVALI celú úniu, nahnevaní Smeráci a nové otázky!
Domáce
Ponitrianske múzeum v Zlatých Moravciach ukáže žiakom, ako vyzerali tradičné fašiangy
Ponitrianske múzeum v Zlatých Moravciach ukáže žiakom, ako vyzerali tradičné fašiangy
Nitra

Zahraničné

Ruský predajca módnej obuvi
Kremeľ vytočený do vývrtky: Rusi oslavovali v Európe vo veľkom! Luxus, zábava aj večera za milión rubľov
Zahraničné
Za jedlá zaplatili stovky
Za jedlá zaplatili stovky eur, jedna položka ich DORAZILA! Podnik im naúčtoval 20 eur navyše, TOTO je dôvod
Zahraničné
Delcy Rodríguezová
Tajné služby USA majú pochybnosti o spolupráci vedenia Venezuely
Zahraničné
Americká lietadlová loď USS
Riziko amerického útoku na Irán prudko rastie: Armáda zvyšuje tlak na Teherán!
Zahraničné

Prominenti

Noël Czuczor v seriáli
Úplne iný Noël Czuczor! Stratil všetky zábrany: Zaujímajú ho len prachy a zábava!
Domáci prominenti
Herečka Natalie Portman.
Slávna herečka skritizovala Oscary: TOTO povedala na plné ústa!
Zahraniční prominenti
Krutého Voldemorta stvárni tento
Krutého Voldemorta stvárni tento herec? Uff, ženy z neho idú do kolien!
Zahraniční prominenti
Dcéra (18) Vlada Kobielskeho
Dcéra (18) Vlada Kobielskeho vyrástla ako z vody: Je krásna, totálna modelka!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Počujete v ušiach vlastný
Počujete v ušiach vlastný tep? Lekár varuje: TOTO už nie je obyčajné hučanie, môže ísť o vážnu vec!
Zaujímavosti
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná
Dinosaury NIKDY neexistovali? Konšpiračná teoretička položila otázku, ktorá ZMIATLA internet! Vedci majú JASNÚ odpoveď
Zaujímavosti
Orgazmus ako povinná jazda?
Orgazmus ako povinná jazda? Sexuologička varuje: Ak v posteli len naháňate cieľ, koledujete si o vážny problém!
Zaujímavosti
Prečo nám cez noc
Prečo nám cez noc puchnú oči a ráno sa zobúdzame s vačkami pod očami: Pohľad západnej i tradičných medicín
vysetrenie.sk

Dobré správy

REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Domáce
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Majú ďalšie dlhopisy pre ľudí šancu na úspech? Na toto by sa mali investori pripraviť!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Zaplavili obchody a dráždia podnikateľov: Dostanú nové oznamy stopku? Rozhodnú poslanci!
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Rodičom, neziskovke či obom? Z daní môžete poslať až 6 %, rodičovský dôchodok má nové pravidlá! (kalkulačka)
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040
Slovensku hrozí rekordný verejný dlh: MMF varuje pred nárastom až na 105 % HDP do roku 2040

Šport

VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
VIDEO Totálny šok! Djokovič mal z pekla šťastie, bol na pokraji vypadnutia, potom sa stalo niečo hrozné
Australian Open
VIDEO Fazóna ako tisíc hromov: Skromná kazašská hviezda vyradila top favoritku Australian Open!
VIDEO Fazóna ako tisíc hromov: Skromná kazašská hviezda vyradila top favoritku Australian Open!
Australian Open
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
VIDEO Prenádherné sólo v 7. sekunde predĺženia: Čerešňák hrdinom zápasu, tento gól musíte vidieť
Tipsport ELH
Fantastický Andreas Žampa: V prestížnom nočnom obrovskom slalome dosiahol najlepší výsledok sezóny
Fantastický Andreas Žampa: V prestížnom nočnom obrovskom slalome dosiahol najlepší výsledok sezóny
Lyžovanie

Auto-moto

Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Doprava
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
TEST: Kia Sorento CRDi - auto, ktoré si treba vážiť
Klasické testy
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Elektromobilita na Slovensku? V tomto sme lepší ako krajiny na západe
Správy
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
TEST: Toyota Proace Verso - tri rady sedadiel s naftou a novou tvárou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
5 jemných znamení, že sa vás niekto snaží zmanipulovať a ako sa ubrániť
Vzťahy na pracovisku
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
Talent management nie je HR proces, ale dennodenná práca manažéra. Kľúčom je všímavosť.
KarieraInfo.sk
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Chcete zarábať viac ako 2000 € mesačne? Tieto príležitosti môžu zmeniť vašu kariéru
Zaujímavé pracovné ponuky
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Ktoré zamestnanecké benefity považujú Slováci za dôležité a ktoré nie? Výsledky vás prekvapia!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Lepší ako klasika: Nadýchaný americký krémeš so šľahačkou a pudingom.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Nestíhate? Tieto zemiakové rýchlovky zachránia každý obed aj večeru.
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Fánky s tvarohom, ľahké ako obláčik: Recept si zamilujete
Výber receptov
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Ako si upiecť domáce rožky? Jednoduchý recept ako z pekárne
Sendviče a bagety

Technológie

Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Vedci objavili cukor, ktorý chutí sladko, má menej kalórií a nezvyšuje prudko inzulín
Veda a výskum
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Používaš Xiaomi smartfón? Tieto modely už aktualizáciu HyperOS 3.1 nedostanú: Ak je medzi nimi aj tvoj, je čas na nový
Xiaomi
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Ukrajina dostane špičkové francúzske drony Rodeur 330. Umožnia jej útočiť hlboko na ruskom území
Armádne technológie
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Chráni ťa WhatsApp skutočne tak, ako sa tvári? Nová žaloba voči Mete naznačuje závažné medzery
Bezpečnosť

Bývanie

Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
Pôsobí stroho a chladne, ale jeho vnútro je úplne iné! Architekti v dome vytvorili hrejivý a nadčasový domov!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
7 (+4) skvelých tipov, čo urobiť zo starých obliečok na vankúše. Niektoré by vám zrejme ani nenapadli!
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Tieto veci môžu drevené kuchynské skrinky zničiť, radšej sa im vyhnite! Takto ju podľa odporúčaní vyčistite bezpečne
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax
Takto môže vyzerať ideálne miesto na oddych! Dom na náročnom pozemku postavili na to, aby dával pokoj a relax

Pre kutilov

Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Kedy je správny čas vykonať predjarný postrek a proti čomu účinkuje
Záhrada
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Dve najväčšie chyby pri predpestovaní papriky: Robí ich až 80 % záhradkárov!
Záhrada
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Máte ho pri dreze, no nevyužívate ho naplno: 13 praktických spôsobov, ako využiť saponát
Údržba a opravy
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Dara Rolins ukázala mamu: V 82 rokoch vyzerá fantasticky a speváčka mala po kom zdediť gény
Slovenské celebrity
Dara Rolins ukázala mamu: V 82 rokoch vyzerá fantasticky a speváčka mala po kom zdediť gény
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Unikol obsah zákulisných debát:
Domáce
Unikol obsah zákulisných debát: Fico mal údajne lídrom EÚ povedať, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný
Šubová s prejavom v
Domáce
Šubová s prejavom v Bruseli: Kontroverzné haciendy ŠOKOVALI celú úniu, nahnevaní Smeráci a nové otázky!
Ruský predajca módnej obuvi
Zahraničné
Kremeľ vytočený do vývrtky: Rusi oslavovali v Európe vo veľkom! Luxus, zábava aj večera za milión rubľov
Za jedlá zaplatili stovky
Zahraničné
Za jedlá zaplatili stovky eur, jedna položka ich DORAZILA! Podnik im naúčtoval 20 eur navyše, TOTO je dôvod

Ďalšie zo Zoznamu