Unikol obsah zákulisných debát: Fico mal údajne lídrom EÚ povedať, že Trump prišiel o rozum a je nebezpečný

BRATISLAVA/BRUSEL – Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SSD) vyjadril pri stretnutí s európskymi lídrami na summite v Bruseli minulý týždeň šok z rozpoloženia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorého navštívil 17. januára v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago.
Fico sa s Trumpom stretol v jeho sídle na Floride 17. januára. Po stretnutí v Mar-a-Lagu sa Fico vo videu na sociálnej sieti Facebook chválil svojím prístupom k americkému prezidentovi a zároveň vyjadril podporu prístupu USA k vojne medzi Ruskom a Ukrajinou.
Rétorika slovenského premiéra v zákulisí však už mala vyzerať inak. Fico mal na uzavretom stretnutí s lídrami EÚ podľa diplomatických zdrojov webu Politico minulý týždeň hovoriť o tom, ako ho stretnutie s Donaldom Trumpom vystrašilo.
Fica, jedného z mála európskych politikov, ktorý často podporuje Trumpov postoj k údajným slabinám Európskej únie, "psychický stav" amerického prezidenta znepokojil. Sovenský premiér mal uviesť, že na neho šéf Bieleho domu pri osobnom stretnutí pôsobil "nebezpečne".
Svoj dojem zo stretnutia s Trumpom mal Fico opísať v rozhovore s kolegami z ďalších únijných krajín na okraj mimoriadnej Európskej rady 22. januára. Summit bol zvolaný v reakcii na Trumpove vyjadrenia a hrozby ohľadom prevzatia kontroly nad Grónskom, ktoré je autonómnym územím Dánska. Lídri využili stretnutie na snahu upokojiť napätie po tom, ako Trump pohrozil dodatočnými clami na dovoz z tých európskych krajín, ktoré jeho zámer odmietli. Neskôr potom od týchto ciel ustúpil. Fico svoj dojem z Trumpa podľa zdrojov Politico komentoval pri neformálnom rozhovore s európskymi kolegami a vrcholnými predstaviteľmi EÚ, nie pri formálnom rokovaní.
Čo sa stalo za zatvorenými dverami?
Tlačové oddelenie slovenského premiéra na opakované žiadosti o komentár nereagovalo. Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Anna Kellyová však uviedla, že "ide o absolútne a úplne falošné správy od anonymných európskych diplomatov, ktorí sa snažia byť relevantní. Stretnutie v Mar-a-Lagu bolo pozitívne a produktívne". Vysokopostavený predstaviteľ administratívy, ktorý bol na schôdzke Trumpa s Ficom prítomný a ktorý si želal zostať v anonymite zasa uviedol, že si nepamätá žiadne trápne momenty ani nevhodné výmeny názorov. Podľa neho bolo stretnutie, o ktoré Fico sám požiadal, príjemné a úplne bežné a zahŕňalo aj niekoľko uvoľnených momentov, ktoré zachytil fotograf Bieleho domu.
Jeden z európskych diplomatov naopak Politico oznámil, že Fica schôdzka s Trumpom zrejme "traumatizovala". Fico podľa jedného z diplomatov európskym kolegom oznámil, že Trump pôsobil, akoby prišiel o rozum. Tento popis ostro kontrastuje s Ficovými verejnými vyjadreniami k schôdzke s Trumpom. Premiér na facebooku pozvanie na Floridu označil za znak rešpektu a dôvery od amerického prezidenta. Diskutovali vraj o Ukrajine a tiež o spoločnom názore, že EÚ sa nachádza v "hlbokej kríze". Fico stretnutie opísal ako neformálny a otvorený rozhovor.
Fico, ktorý počas svojej cesty do USA podpísal dohodu o civilnej jadrovej spolupráci s Washingtonom, sa vo videu naopak nezmienil o Trumpových tvrdeniach ohľadom Grónska ani o americkej operácii, pri ktorej bol začiatkom januára zajatý a do Spojených štátov unesený venezuelský líder Nicolás Maduro, ktorého USA vinia z narkoterorizmu.
O "zdesenom Ficovi" hovoril aj Danko
O tom, že Robert Fico prišiel z USA „zdesený“ hovoril cez víkend aj šéf SNS Andrej Danko. Podľa lídra národniarov je práve to dôvodom, prečo sa má slovenský premiér stretnúť tento týždeň z francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Keď sa Fica na Dankove slová pýtali v stredu na tlačovej konferencii novinári, priamo sa nevyjadril. Len krútil hlavou a požiadal o ďalšiu otázku. Napokon povedal, že o svojej ceste do USA sa s Dankom nehovoril.
Obavy o zdravie amerického prezidenta sa "rýchlo stávajú častejšou témou rozhovorov na všetkých úrovniach", uviedol úradník EÚ, ktorý sa podieľa na politických diskusiách v Bruseli. Sedemdesiatdeväťročný Trump pritom opakovane a dôrazne odmieta, že by trpel akýmkoľvek ochorením ovplyvňujúcim jeho kognitívne funkcie, a tento týždeň v rozhovore s New York Magazine vyhlásil, že netrpí Alzheimerovou chorobou.