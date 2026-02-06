Nečakaná návšteva: Na Slovensko príde Marco Rubio: Odtiaľ pôjde do Budapešti

BUDAPEŠŤ - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio by mal navštíviť Bratislavu a Budapešť po tom, ako sa koncom budúceho týždňa zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. Podľa servera szmo.hu to uviedol investigatívny novinár Szabolcs Pányi, ktorý však upozornil, že program ešte nie je potvrdený, informuje spravodajca v Budapešti.
„Podľa jeho aktuálneho programu, ktorého podrobnosti pozná môj zdroj, navštívi 15. februára Bratislavu, a potom 15. a 16. februára Budapešť. Samozrejme, v tomto mimoriadne turbulentnom období svetovej politiky sa to ešte môže zmeniť,“ citoval server Panyiho, ktorý sa špecializuje na národnú bezpečnosť, zahraničnú politiku a vplyv Ruska a Číny v strednej Európe.
Podľa investigatívneho novinára nie je návšteva Rubia prekvapujúca, keďže slovenský premiér Robert Fico a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán nedávno navštívili USA, kde s prezidentom Donaldom Trumpom diskutovali okrem iného o energetike. Očakáva sa, že energetika bude aj témou Rubiových rokovaní v Bratislave a Budapešti. Panyi pripomenul, že Slovensko plánuje postaviť blok jadrovej elektrárne v spolupráci s americkej spoločnosťou Westinghouse. Najdôležitejším cieľom Maďarska na rokovaniach v USA zas bolo vyjednať pre seba dočasné oslobodenie od energetických sankcií voči Rusku, dodal novinár.