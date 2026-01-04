Venezuelský prezident za MREŽAMI: Madura presunuli do federálnej VÄZNICE v Brooklyne! Rodríguezová preberá úrad

WASHINGTON - Venezuelského prezidenta Nicolása Madura v sobotu v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York, pre stanicu CNN to potvrdila newyorská polícia.
Maduro sa v najbližších dňoch postaví pred súd pre obvinenia z „narkoterorizmu“. Pred odvedením do väznice bol venezuelský prezident nakrátko v sídle Úradu pre kontrolu drog (DEA). Biely dom na sociálnych sieťach zverejnil video Madura, kráčajúceho práve v sídle DEA, pričom venezuelský prezident hovorí: „Dobrú noc. Šťastný nový rok.“
Metropolitná väznica je jediná federálna väznica v New Yorku a podľa stanice BBC je známa tým, že v nej boli zadržané viaceré známe osobnosti a taktiež svojimi prísnymi podmienkami, násilím a obvineniami z nedostatočného dohľadu. Venezuelského prezidenta a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky počas operácie v noci na sobotu, ktorú nariadil americký prezident Donald Trump.
Mesiace rastúceho napätia medzi USA a Venezuelou
Spomínanej operácii predchádzali mesiace napätia medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.
Trump zároveň oznámil „blokádu“ venezuelskej ropy, rozšíril sankcie a podnikol viac ako dva tucty útokov na plavidlá, o ktorých USA tvrdili, že sa podieľali na pašovaní drog v Tichom oceáne a Karibskom mori. Mnohé krajiny tieto útoky odsúdili ako mimosúdne popravy. Minulý týždeň Trump potvrdil, že Spojené štáty zasiahli vo Venezuele dok, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov.
Prezidentského úradu sa má podľa súdu ujať Rodríguezová
Venezuelský najvyšší súd v sobotu nariadil, aby viceprezidentka Delcy Rodríguezová dočasne prevzala prezidentský úrad. Rozhodol tak po tom, čo prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku zajali americké špeciálne jednotky a vyviezli ich z Venezuely. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Rodríguezová má podľa súdu „prevziať a vykonávať v dočasnej funkcii všetky právomoci, povinnosti a kompetencie, ktoré sú neoddeliteľne spojené s úradom prezidenta...s cieľom zabezpečiť administratívnu kontinuitu a komplexnú obranu národa“. AFP konštatuje, že súd sa vyhol vyhláseniu Madura za trvalo nespôsobilého vykonávať funkciu prezidenta. To by si vyžadovalo vypísanie prezidentských volieb do 30 dní.
Podľa stanice CNN po zajatí Madura prešla moc vo Venezuele do rúk viceprezidentky tak, ako to stanovuje tamojšia ústava. Či už ide o dočasnú alebo úplnú neprítomnosť hlavy štátu, viceprezidentka preberá prezidentské právomoci. Rodríguezová, ktorá je aj ministerkou financií a ropného priemyslu, vyzvala, aby Spojené štáty prepustili zadržaného venezuelského prezidenta. Madura zároveň označila za „jedinú“ hlavu štátu. Vo videopríhovore, ktorý v sobotu večer odvysielala štátna televízia, vyhlásila, že Venezuela nikdy nebude kolóniou žiadnej krajiny.
Trump deklaruje ochotu spolupracovať
Americký prezident Donald Trump predtým na tlačovej konferencii uviedol, že jeho administratíva je pripravená spolupracovať s venezuelskou viceprezidentkou, o ktorej tvrdil, že medzičasom zložila prezidentský sľub a stala sa novou líderkou Venezuely. Podľa Trumpa tiež vyjadrila ochotu „urobiť to, čo si myslíme, že je skrátka potrebné, aby sa Venezuela stala znovu skvelou“.
Rodríguezová vo videopríhovore povedala, že venezuelská vláda je ochotná mať s Trumpovou administratívou vzťah založený na rešpekte, no striktne v rámci medzinárodného a venezuelského práva. Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. Ten následne vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.