Minister Takáč podporuje obchodnú dohodu s Mercosurom: Chce garancie pre agrosektor

BRUSEL - Maďari a Poliaci sú stále proti podpisu obchodnej dohody s krajinami Mercosuru, Slovensko dohodu podporí. Uviedol to v stredu večer v Bruseli minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) po rokovaniach ministrov poľnohospodárstva z členských krajín EÚ s troma eurokomisármi, ktoré boli zamerané na budúcnosť európskeho poľnohospodárstva a potravinovej bezpečnosti a na obchodnú dohodu s Mercosurom.
„Slovenská republika podporuje dohodu s Mercosurom. Nedá sa na to pozerať jednostranne. Môžem povedať, že sú dva pohľady. Jeden pohľad mám ako člen vlády, ktorý zastupuje Slovenskú republiku z pohľadu toho, že pre Slovensko je dohoda výhodná. Je tam pre nás viacero plusov. Na druhej strane, ako minister pôdohospodárstva hovorím, že sú tam viaceré riziká, viaceré otvorené otázky, na ktoré poukazujeme, napríklad aj z pohľadu obchodnej dohody s Ukrajinou, z hľadiska kvót,“ opísal situáciu Takáč.
Dodal, že na stretnutí v Bruseli povedal, že je podstatné, aby boli ochranné mechanizmy v rámci dohody s krajinami Mercosuru pre sektor pôdohospodárstva, aby boli garancie, že sa budú vytvárať na mesačnej báze kontroly a že sa bude preverovať aj kvalita dovážaných výrobkov. A to tak, aby sektor pôdohospodárstva v EÚ nebol ohrozený.
Minister upozornil, že aj väčšie členské krajiny EÚ majú s týmto problém. Zároveň však vyjadril presvedčenie, že „prichádza k dohode“ a pravdepodobne v piatok (9. 1.) na zasadnutí veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER) bude táto zmluva schválená. Aj napriek tom, že okrem Maďarska a Poľska má výhrady i Francúzsko, ale iné veľké štáty ako Nemecko a Španielsko a nakoniec aj Taliansko dohodu podporujú. Európska komisia by chcela, aby EÚ obchodnú dohodu s Mercosurom podpísala začiatkom budúceho týždňa 12. januára.
Takáč uviedol, že stredajšie stretnutie vníma ako výmenu politických názorov k budúcej spoločnej agropolitike a k dohodám s tretími krajinami. Spresnil, že narýchlo zvolané stretnutie v Európskej komisii (EK) bolo z dôvodu protestov európskych farmárov kvôli obchodnej dohode s krajinami Mercosur a agroministri dostali priestor vyjadriť sa k financovaniu spoločnej agropolitiky v rámci budúceho viacročného finančného rámca.„Ešte nie je nejaká dohoda alebo spokojnosť s novou spoločnou poľnohospodárskou politikou. Aj v prípade dohôd s tretími krajinami sú tam otázky, preto požadujeme od eurokomisie stále nejaké kroky a riešenia,“ vysvetlil.
Dodal, že sa nehovorilo len o Mercosure, lebo pre Slovensko je väčším problémom dohoda s Ukrajinou a veľmi vysoké kvóty stanovené na niektoré komodity. Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred stredajším stretnutím navrhla, aby členské štáty mohli skôr čerpať niektoré poľnohospodárske fondy z budúceho dlhodobého rozpočtu Únie (2028 - 2034), a to vo výške 45 miliárd eur. Takáč tvrdí, že z jej listu sa ministri „nič nové nedozvedeli“ a nič navyše sa sektoru pôdohospodárstva neponúka.
Stretnutie malo význam
„Pani predsedníčka hovorí len o tom, že si môžeme skôr tie peniaze, ktoré sú nám určené, vyčerpať. Môžeme ich inde presunúť. Ale nehovorí o tom, že dostaneme viacej peňazí, že môžeme byť flexibilní. Nehovorí o tom, že spoločná poľnohospodárska politika bude samostatná, o tom, že bude prvý a druhý pilier. Je to také narýchlo zahmlenie, skôr také, že tvárime sa, že niečo robíme, ale nič nerobíme,“ povedal.
Podľa jeho slov však stretnutie malo význam, lebo všetci ministri vyjadrili svoje stanovisko a „červené čiary“ pre svoje krajiny. Pripomenul, že ministri väčšinou hovoria o tom, že spoločná poľnohospodárska politika musí byť samostatná, dvojpilierová. Zdôraznil, že pre Slovensko ide o tri základné témy. V prvom rade o stropovanie priamych platieb, lebo SR nemôže trpieť, že má najviac veľkých fariem, čo je historicky dané. Potom je to otázka alokácie finančných prostriedkov, lebo po 20 rokoch členstva v EÚ je SR na úrovni 82 % priamych platieb v porovnaní so starými členskými štátmi a zaniká externá konvergencia.
Pri zohľadnení inflácie to podľa Takáča znamená, že Slovensko bude mať o 20 % menej zdrojov pre agrosektor, čo slovenská vláda vníma citlivo, keď EÚ chce dať o bilión eur viac na zbrojenie. „Aj dnes odznelo z úst viacerých ministrov, že musíme byť konkurencieschopní a potravinovo sebestační, čo je možné len ak budeme mať dostatok financií pre sektor pôdohospodárstva a že bude menej byrokracie,“ odkázal. Tretia vec, dôležitá z pohľadu SR, je, že sa z financovania agropolitiky vylúčil sektor potravinárstva a vinárstva, ktoré boli presunuté do priemyslu. Pre Slovensko je veľmi podstatné, aby potravinárstvo bolo zaradené do spoločnej poľnohospodárskej politiky. S odkazom na debaty o obchodných dohodách Takáč upozornil, že Slovensko tiež požaduje, aby existovali ochranné mechanizmy pre poľnohospodárov v krajinách EÚ. Slovensko v prípade Ukrajiny vyzýva na zriadenie špeciálneho fondu, ktorý by kompenzoval agrosektor v prípade, že mu vzniknú škody kvôli komoditám z Ukrajiny.
„Všetci sme žiadali, veľakrát to tam odznelo, dodržiavať štandardy, aké platia v EÚ, z hľadiska limitov pre postreky, hnojivá, rôznych prípravkov, ktoré sú zakázané v Únii. Štandardy, ktoré musia dodržiavať európski poľnohospodári a potravinári, musia dodržiavať aj prípadní dovozcovia z tretích krajín. Nechceme odklady o dva, tri, štyri roky. Požadujeme, aby tieto veci platili hneď, keď začnú platiť tieto dohody,“ vysvetlil Takáč.