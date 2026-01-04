Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

Newyorský primátor Mamdani vyjadril Trumpovi nesúhlas so zadržaním venezuelského prezidenta Madura

Zohran Mamdani
Zohran Mamdani (Zdroj: SITA/AP Photo/Eduardo Munoz Alvarez)
TASR

NEW YORK – Primátor amerického mesta New York Zohran Mamdani v sobotu informoval, že v telefonickom rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vyjadril nesúhlas so zadržaním venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkou armádou. Informovala o tom stanica CBS News.

Mamdani s Trumpom telefonoval v sobotu - po tom, ako ho oboznámili so zadržaním Madura a jeho prevozom do New Yorku, kde má čeliť obvineniam z tzv. narkoterorizmu. „Zavolal som prezidentovi a dal som najavo svoj nesúhlas s týmto činom,“ uviedol Mamdani. Dodal, že jeho postoj vychádza z odmietania snáh o zmenu režimu, z presvedčenia, že ide o porušenie federálneho a medzinárodného práva, ako aj zo snahy uplatňovať tieto princípy dôsledne.

Primátor, ktorý je vo funkcii len tretí deň, sa k americkej vojenskej operácii vo Venezuele vyjadril počas tlačovej konferencie v brooklynskej štvrti Greenpoint, ktorá sa týkala inej témy. Reakciu prezidenta Trumpa však nešpecifikoval. „Vyjadril som svoj nesúhlas. Dal som to jasne najavo a tým sa to skončilo,“ dodal.

Mamdani hovorí o porušení práva

Mamdani zverejnil svoje podrobnejšie stanovisko na sociálnej sieti X. Uviedol v ňom, že bol informovaný o zadržaní venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželky, ako aj o ich plánovanom zadržaní vo federálnej väzbe v New Yorku. Podľa neho jednostranný útok na suverénny štát predstavuje akt vojny a porušenie federálneho aj medzinárodného práva.

„Tento otvorený pokus o zmenu režimu sa netýka len ľudí v zahraničí, ale má priamy dosah aj na obyvateľov New Yorku vrátane desaťtisícov Venezuelčanov, ktorí toto mesto považujú za svoj domov,“ uviedol Mamdani s tým, že prioritou jeho administratívy je bezpečnosť tejto komunity i všetkých obyvateľov mesta.

Vzťahy Mamdaniho s prezidentom Trumpom vzbudili pozornosť už po ich prekvapivo zmierlivom vystúpení v Oválnej pracovni niekoľko týždňov po Mamdaniho zvolení do funkcie newyorského primátora. Počas predvolebnej kampane sa pritom obaja častovali ostrými vyjadreniami – Trump Mamdaniho označoval za komunistu, zatiaľ čo Mamdani hovoril o Trumpovi ako o despotovi. V Bielom dome však obaja vyhlásili, že chcú spolupracovať na riešení problémov Newyorčanov, ako sú kriminalita či vysoké nájomné.

