Úrady sú v pozore: Internet zaplavujú falošné policajtky! A sú poriadne SEXI

HAMBURG - Na prvý pohľad pôsobia nevinne a príťažlivo. Úsmev, uniforma a tisíce obdivných reakcií. V skutočnosti však nejde o policajtky, ale o digitálne výtvory, za ktorými stoja kybernetickí podvodníci. Polícia musela verejne zasiahnuť.
Keď uniforma láka a realita klame
Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavili profily žien, ktoré sa prezentujú ako príslušníčky polície. Vystupujú sebavedomo, pózujú v uniforme a cielene pracujú s erotickým náznakom. Práve tento mix dôveryhodnosti a príťažlivosti sa stal účinným nástrojom, ako pritiahnuť pozornosť desaťtisícov používateľov.
Jedným z najvýraznejších príkladov je účet, ktorý sa vydáva za policajtku z Hamburgu. Objavil sa len nedávno, no v priebehu niekoľkých týždňov si získal obrovské publikum. Fotografie stavajú na vyzývavých pózach, zvýraznených krivkách a policajnej uniforme, ktorá má navodiť pocit autenticity.
Digitálne tváre vytvorené umelou inteligenciou
Podľa polície však nejde o skutočné osoby. Za atraktívnymi „kolegynkami“ stoja sofistikované podvodné siete, ktoré využívajú obrázky generované umelou inteligenciou. Cieľom nie je len zbierať lajky, ale najmä presmerovať obete na externý obsah, kde sa už začína finančný podvod.
Práve na tento mechanizmus upozorňuje aj server iDNES.cz, ktorý o prípade informoval s odvolaním sa na oficiálne vyjadrenia nemeckej polície. Podvodníci podľa nej presne vedia, že kombinácia uniformy a sexuality funguje ako silný magnet. Používateľov následne lákajú na ešte odvážnejší obsah, ktorý obsahuje phishingové odkazy vedúce k zneužitiu platobných údajov.
Polícia: Takéto kolegyne u nás neexistujú
Hamburská polícia sa rozhodla konať po tom, ako počet falošných profilov začal výrazne narastať. V oficiálnom stanovisku jednoznačne uviedla, že žiadna z prezentovaných žien nie je členkou policajného zboru a že skutoční policajti si takéto súkromné účty nevedú.
„Zaznamenávame čoraz viac profilov generovaných umelou inteligenciou, ktoré sa tvária ako naše kolegyne. Môžeme potvrdiť, že nikto z príslušníkov polície takéto účty neprevádzkuje,“ uviedol hovorca hamburskej polície Florian Abbenseth.
Poškodená dôvera aj meno polície
Problém však podľa polície nespočíva len v samotných podvodoch. Falošné profily podľa nej priamo poškodzujú dôveryhodnosť bezpečnostných zložiek a zneužívajú ich autoritu. Práve preto polícia vyzvala používateľov sociálnych sietí, aby takéto účty aktívne nahlasovali a blokovali.
„Ide o závažné zneužitie identity a reputácie polície. Voči týmto profilom postupujeme razantne a žiadame verejnosť o spoluprácu,“ dodal Abbenseth.
Varovanie aj pre bežných používateľov
Prípad z Hamburgu je ďalším dôkazom toho, ako rýchlo sa podvodné praktiky prispôsobujú novým technológiám. Umelá inteligencia dnes dokáže vytvoriť tváre a postavy, ktoré pôsobia realisticky a presvedčivo. Odborníci preto varujú, že pri podobných profiloch je na mieste maximálna opatrnosť – najmä ak odkazujú na externé stránky alebo žiadajú osobné údaje.