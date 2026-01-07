Streda7. január 2026, meniny má Bohuslava, Atila, zajtra Severín

Úrady sú v pozore: Internet zaplavujú falošné policajtky! A sú poriadne SEXI

Sexi policajtky v skutočnosti neexistujú.
Sexi policajtky v skutočnosti neexistujú. (Zdroj: Instagram)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

HAMBURG - Na prvý pohľad pôsobia nevinne a príťažlivo. Úsmev, uniforma a tisíce obdivných reakcií. V skutočnosti však nejde o policajtky, ale o digitálne výtvory, za ktorými stoja kybernetickí podvodníci. Polícia musela verejne zasiahnuť.

Keď uniforma láka a realita klame

Sociálne siete v posledných týždňoch zaplavili profily žien, ktoré sa prezentujú ako príslušníčky polície. Vystupujú sebavedomo, pózujú v uniforme a cielene pracujú s erotickým náznakom. Práve tento mix dôveryhodnosti a príťažlivosti sa stal účinným nástrojom, ako pritiahnuť pozornosť desaťtisícov používateľov.

Jedným z najvýraznejších príkladov je účet, ktorý sa vydáva za policajtku z Hamburgu. Objavil sa len nedávno, no v priebehu niekoľkých týždňov si získal obrovské publikum. Fotografie stavajú na vyzývavých pózach, zvýraznených krivkách a policajnej uniforme, ktorá má navodiť pocit autenticity.

Digitálne tváre vytvorené umelou inteligenciou

Podľa polície však nejde o skutočné osoby. Za atraktívnymi „kolegynkami“ stoja sofistikované podvodné siete, ktoré využívajú obrázky generované umelou inteligenciou. Cieľom nie je len zbierať lajky, ale najmä presmerovať obete na externý obsah, kde sa už začína finančný podvod.

Práve na tento mechanizmus upozorňuje aj server iDNES.cz, ktorý o prípade informoval s odvolaním sa na oficiálne vyjadrenia nemeckej polície. Podvodníci podľa nej presne vedia, že kombinácia uniformy a sexuality funguje ako silný magnet. Používateľov následne lákajú na ešte odvážnejší obsah, ktorý obsahuje phishingové odkazy vedúce k zneužitiu platobných údajov.

Polícia: Takéto kolegyne u nás neexistujú

Hamburská polícia sa rozhodla konať po tom, ako počet falošných profilov začal výrazne narastať. V oficiálnom stanovisku jednoznačne uviedla, že žiadna z prezentovaných žien nie je členkou policajného zboru a že skutoční policajti si takéto súkromné účty nevedú.

„Zaznamenávame čoraz viac profilov generovaných umelou inteligenciou, ktoré sa tvária ako naše kolegyne. Môžeme potvrdiť, že nikto z príslušníkov polície takéto účty neprevádzkuje,“ uviedol hovorca hamburskej polície Florian Abbenseth.

Poškodená dôvera aj meno polície

Problém však podľa polície nespočíva len v samotných podvodoch. Falošné profily podľa nej priamo poškodzujú dôveryhodnosť bezpečnostných zložiek a zneužívajú ich autoritu. Práve preto polícia vyzvala používateľov sociálnych sietí, aby takéto účty aktívne nahlasovali a blokovali.

„Ide o závažné zneužitie identity a reputácie polície. Voči týmto profilom postupujeme razantne a žiadame verejnosť o spoluprácu,“ dodal Abbenseth.

Varovanie aj pre bežných používateľov

Prípad z Hamburgu je ďalším dôkazom toho, ako rýchlo sa podvodné praktiky prispôsobujú novým technológiám. Umelá inteligencia dnes dokáže vytvoriť tváre a postavy, ktoré pôsobia realisticky a presvedčivo. Odborníci preto varujú, že pri podobných profiloch je na mieste maximálna opatrnosť – najmä ak odkazujú na externé stránky alebo žiadajú osobné údaje.

Viac o téme: Umelá inteligenciaHamburgFalošné policajtky
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šaškovci si prešli peklom
Šaškovci si prešli peklom na zemi: Z príjemnej dovolenky sa pre manželku ministra vykľul HOROR, nemohla sa ani pohnúť!
Domáce
Taraba návštevou zahraničia vysvetlil
Taraba návštevou zahraničia vysvetlil svoj zámer so stožiarmi s vlajkou: Pozrite sa do Talianska! Odkázal opozícii
Domáce
Umelá inteligencia mala generovať
Umelá inteligencia mala generovať pornografické obrázky detí: Ofcom kontaktoval X
Zahraničné
FOTO Americký vpád v Caracase
Americký vpád v Caracase spustil na internete vlnu HOAXOV: TOMUTO všetkému ľudia uverili, aj kvôli AI
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Richard Takáč v Bruseli o podpore Slovenska pre obchodnú dohodu EÚ s Mercosur
Správy
Ukážka z novej šou STVR - Na správnej ceste
Ukážka z novej šou STVR - Na správnej ceste
Prominenti
Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!
Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!
Prominenti

Domáce správy

Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
aktualizované Richard Takáč
Minister Takáč podporuje obchodnú dohodu s Mercosurom: Chce garancie pre agrosektor
Domáce
FOTO Požiar chaty v obci
Chata v plameňoch: Požiar spôsobil škody za 100-tisíc eur
Domáce
TRAGÉDIA na zastávke: Muž zomrel po páde, mohol ešte žiť? Desiatky ľudí prešli bez pomoci! Mrazivé SVEDECTVO
TRAGÉDIA na zastávke: Muž zomrel po páde, mohol ešte žiť? Desiatky ľudí prešli bez pomoci! Mrazivé SVEDECTVO
Košice

Zahraničné

Sexi policajtky v skutočnosti
Úrady sú v pozore: Internet zaplavujú falošné policajtky! A sú poriadne SEXI
Zahraničné
FOTO Forest wildfire at night
Argentína v dôsledku lesných požiarov v Patagónii evakuovala tisíce turistov
Zahraničné
Ilustračné foto
UNRWA oznámila prepustenie stoviek zamestnancov z Pásma Gazy
Zahraničné
Agent ICE pri zásahu
Tragédia pri zásahu: Agent ICE zastrelil ženu v Minneapolise
Zahraničné

Prominenti

Kuchařová odhodila všetky zábrany:
Kuchařová odhodila všetky zábrany: Pri otužovaní bola kompletne NAHÁ!
Domáci prominenti
Štefan Skrúcaný podaroval Petrovi
Stašák LETEL z Košíc do Bratislavy, vlakom ísť nechce: Čo je zadarmo, to je na FIGU!?
Domáci prominenti
Pavel Nečas
Nejasnosti okolo POHREBU Pavla Nečasa (†59): Najprv zvláštne parte a teraz... Veľký ZVRAT!
Zahraniční prominenti
Dorota Nvotová
Najhoršia správa zložená z dvoch slov: Mám rakovinu!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Rosie Jean
Temná strana fetiš večierkov: Plus size modelka prezradila, čo sa tam NAOZAJ DEJE! Prečo opustila OnlyFans?
Zaujímavosti
Jačmeň v oku: Je
Jačmeň v oku: Je to naozaj iba estetický problém? Toto hovorí o vašom zdraví
vysetrenie.sk
Prišiel s bolesťou bedra,
Prišiel s bolesťou bedra, odišiel s HOROROVOU diagnózou: Lekár videl NAJŠIALENEJŠÍ röntgen svojej kariéry!
Zaujímavosti
ZÁKAZ na palube vyvolal
ZÁKAZ na palube vyvolal ŠKANDÁL: Chcela letieť s dvoma mačkami v jednom boxe! Keď jej povedali NIE, spustila PEKLO
Zaujímavosti

Dobré správy

Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Lacné zásielky z Číny skončia: Kupujúcich čaká nový poplatok za každú objednávku!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Zákaz sociálnych sietí aj na Slovensku? Štát predstavil svoj akčný plán!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Kúpiť či počkať? Trh s bývaním sa vlani podľa NBS upokojil: Pozrite sa, čo sa deje s cenami bytov po zlacnení hypoték!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!
Ropa môže padnúť pod 50 dolárov: Trh sa pripravuje na prekvapivý zvrat v roku 2026!

Varenie a recepty

Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Vyhoďte fritézu: S týmto trikom urobíte dokonale chrumkavé hranolky úplne bez oleja.
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Fantastický fitness šalát pre každého, kto chce schudnúť
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Bravčová panenka v rúre: Ako dlho ju piecť, aby sa nevysušila
Rady a tipy
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Ako uvariť šošovicu, aby nenadúvala? Zásady, ktoré naozaj fungujú
Rady a tipy

Šport

Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Réway naložil Ľuptákovi: Je to odpad človek, idem do USA! Hrajú tí, čo si to zaplatili
Tipsport liga
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tréner Slovana po prehre v kľúčovom zápase: Budem priamy, možno pôjdem preč!
Tipos SBL
Stačil jediný tréning a poslali ho kade-ľahšie: Réway neuspel na skúške v extraligovom klube
Stačil jediný tréning a poslali ho kade-ľahšie: Réway neuspel na skúške v extraligovom klube
Tipsport liga
Pretrvávajúce bolesti brucha ho poslali do nemocnice: Bývalý tréner Anglicka s krutou diagnózou
Pretrvávajúce bolesti brucha ho poslali do nemocnice: Bývalý tréner Anglicka s krutou diagnózou
Anglicko

Auto-moto

Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Sypač zapadol, znelo od Slanca. Niektoré okresy na východe majú prvý kalamitný stupeň
Doprava
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
TEST: Volkswagen ID7 Tourer Pro S Limited - viac v baterke, viac v dojazde
Klasické testy
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Žilinský kraj plánuje v tomto roku zrekonštruovať päť mostov
Doprava
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Pravidlo 90 sekúnd, ktoré vám môže zachrániť stretnutie. Stačí chvíľa a hlava sa upokojí
Rady, tipy a triky
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Návrat do práce po sviatkoch. Prečo je tento pocit dôležitejší, než si myslíte
Práca a voľný čas
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Ak chcete tento rok kariérne poskočiť, začnite jednou otázkou
Motivácia a produktivita
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Ako sa vyhnúť kariérnej stagnácii, keď všetci okolo vás stagnujú?
Kariérny rast

Technológie

Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Nová čínska mikrovlnná zbraň dokáže zneškodniť roje dronov na vzdialenosť viac ako 3 kilometre
Armádne technológie
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
POZOR! Obľúbené routery Slovákov čelia neviditeľnému útoku: Takto zistíš, či sa môžeš obeťou stať aj ty
Bezpečnosť
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Elon Musk prirovnal svoju raketu Starship k vzniku života. Tvrdí, že ide o historický zlom
Správy
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Ľudské bunky dokážu omladnúť bez génovej manipulácie. Stačí im zmeniť prostredie
Veda a výskum

Bývanie

Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Tam sa musí oddychovať fantasticky! TOP 10 chát, chalúp a víkendových domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili najviac
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Prachu sa v zime v domácnostiach hromadí viac a nie je to len dojem! 10 tipov, ako tomu môžete zabrániť
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
Už ten upravený chodník sľubuje krásnu domácnosť! Vnútri starého domu vytvorili architekti perfektné rodinné bývanie
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!

Pre kutilov

Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Ako upiecť jaternice? Stačí poznať tieto praktické tipy a riziko prasknutia bude nízke
Recepty
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Ako predĺžiť horenie sviečok: Pomôže ich zmrazenie alebo je lepší trik s alobalom?
Údržba a opravy
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
230 V aj na chatke bez elektriny: Vyhnite sa chybe, ktorá vám môže odpáliť chladničku aj televízor
Náradie
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Keď sa túžba objaví tam, kde by nemala: Podľahla som mužovi, ktorý mal byť viac ako len zakázaným, toto takmer zničilo našu rodinu
Partnerské vzťahy
Keď sa túžba objaví tam, kde by nemala: Podľahla som mužovi, ktorý mal byť viac ako len zakázaným, toto takmer zničilo našu rodinu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sexi policajtky v skutočnosti
Zahraničné
Úrady sú v pozore: Internet zaplavujú falošné policajtky! A sú poriadne SEXI
CHAOS na najväčšej diaľnici
Zahraničné
CHAOS na najväčšej diaľnici v ČR: Vodiči si to razia priamo cez stavenisko! Všetci spravili TÚTO chybu
Gianni Campolo je oslavovaný
Zahraničné
Peklo v švajčiarskom bare: Devätnásťročný mladík vynášal ľudí z ohňa! Je to hrdina, ospevujú ho ľudia
Krutý OMYL polície: Rodičom
Zahraničné
Krutý OMYL polície: Rodičom povedali, že ich dieťa zahynulo pri autonehode, v bolestivom klamstve žili tri týždne!

Ďalšie zo Zoznamu