USA zasiahli SRDCE venezuelskej armády: Prvé satelitné snímky ukazujú rozsah útoku, FOTO pred a po

CARACAS - Americká operácia na zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura zanechala viditeľné stopy na strategickom vojenskom komplexe Fuerte Tiuna v Caracase. Najnovšie satelitné zábery od spoločnosti Vantor zachytávajú poškodené budovy, zničené vojenské vybavenie a zasiahnuté vozidlá.
Prekvapivá americká operácia na zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyvolala vo svete obrovskú odozvu. Najnovšie satelitné zábery ukazujú následky útoku na strategický vojenský komplex Fuerte Tiuna v Caracase, ktorý bol jedným z hlavných cieľov zásahu.
Snímky, ktoré v sobotu zhotovila americká spoločnosť Vantor a ktoré analyzoval aj magazín Business Insider, zachytávajú poškodené budovy, zničené vojenské vybavenie a viaceré zasiahnuté vozidlá v areáli. Viditeľné sú aj trosky pri jednom z hlavných vstupov do komplexu.
Fuerte Tiuna – srdce venezuelskej armády
Fuerte Tiuna patrí medzi najdôležitejšie vojenské objekty v krajine. Nachádzajú sa tam ministerstvá obrany, veliteľstvá, oficiálne rezidencie a ďalšia strategická infraštruktúra. Práve preto bol komplex jedným z prvých cieľov americkej operácie.
Podľa Washingtonu bola akcia súčasťou vysoko koordinovaného zásahu, ktorého cieľom bolo Madura zadržať a dopraviť do USA, kde čelí obvineniam súvisiacim s obchodovaním s drogami. Spojené štáty už v auguste vypísali na jeho dolapenie odmenu 50 miliónov dolárov.
Nočný útok s masívnym nasadením techniky
Operácia sa začala v piatok neskoro večer a trvala až do skorých ranných hodín. Do akcie boli nasadené stíhačky, bombardéry, prieskumné lietadlá aj drony, ktoré mali vyradiť venezuelskú protivzdušnú obranu a umožniť špeciálnym jednotkám dostať sa k Madurovi. Vláda v Caracase tvrdí, že útoky zasiahli nielen vojenské, ale aj civilné oblasti. Sociálne siete zaplavili videá s výbuchmi, stúpajúcym dymom a helikoptérami nad mestom.
Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. V sobotu Madura v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York. Trump počas dňa vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.
Podľa NYT zomrelo pri útokoch najmenej 40 ľudí. Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.