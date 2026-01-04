Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

USA zasiahli SRDCE venezuelskej armády: Prvé satelitné snímky ukazujú rozsah útoku, FOTO pred a po

Dym stúpa z pevnosti Fort Tiuna po amerických útokoch Zobraziť galériu (2)
Dym stúpa z pevnosti Fort Tiuna po amerických útokoch (Zdroj: SITA/AP Photo/Matias Delacroix)
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

CARACAS - Americká operácia na zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura zanechala viditeľné stopy na strategickom vojenskom komplexe Fuerte Tiuna v Caracase. Najnovšie satelitné zábery od spoločnosti Vantor zachytávajú poškodené budovy, zničené vojenské vybavenie a zasiahnuté vozidlá.

Prekvapivá americká operácia na zadržanie venezuelského prezidenta Nicolása Madura vyvolala vo svete obrovskú odozvu. Najnovšie satelitné zábery ukazujú následky útoku na strategický vojenský komplex Fuerte Tiuna v Caracase, ktorý bol jedným z hlavných cieľov zásahu.

Snímky, ktoré v sobotu zhotovila americká spoločnosť Vantor a ktoré analyzoval aj magazín Business Insider, zachytávajú poškodené budovy, zničené vojenské vybavenie a viaceré zasiahnuté vozidlá v areáli. Viditeľné sú aj trosky pri jednom z hlavných vstupov do komplexu.

Fuerte Tiuna – srdce venezuelskej armády

Fuerte Tiuna patrí medzi najdôležitejšie vojenské objekty v krajine. Nachádzajú sa tam ministerstvá obrany, veliteľstvá, oficiálne rezidencie a ďalšia strategická infraštruktúra. Práve preto bol komplex jedným z prvých cieľov americkej operácie.

Podľa Washingtonu bola akcia súčasťou vysoko koordinovaného zásahu, ktorého cieľom bolo Madura zadržať a dopraviť do USA, kde čelí obvineniam súvisiacim s obchodovaním s drogami. Spojené štáty už v auguste vypísali na jeho dolapenie odmenu 50 miliónov dolárov.

USA zasiahli SRDCE venezuelskej
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: X/The White House)

Nočný útok s masívnym nasadením techniky

Operácia sa začala v piatok neskoro večer a trvala až do skorých ranných hodín. Do akcie boli nasadené stíhačky, bombardéry, prieskumné lietadlá aj drony, ktoré mali vyradiť venezuelskú protivzdušnú obranu a umožniť špeciálnym jednotkám dostať sa k Madurovi. Vláda v Caracase tvrdí, že útoky zasiahli nielen vojenské, ale aj civilné oblasti. Sociálne siete zaplavili videá s výbuchmi, stúpajúcym dymom a helikoptérami nad mestom.

Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú zajali a letecky vyviezli z Venezuely americké špeciálne jednotky počas nočnej operácie, ktorú nariadil Trump. V sobotu Madura v sprievode bezpečnostných zložiek priviezli do metropolitnej väznice v Brooklyne v americkom meste New York. Trump počas dňa vyhlásil, že Spojené štáty budú v podstate spravovať Venezuelu, až kým nedôjde k riadnemu a bezpečnému odovzdaniu moci. Zároveň nevylúčil, že USA podniknú v prípade potreby aj ďalší útok na Venezuelu.

Podľa NYT zomrelo pri útokoch najmenej 40 ľudí. Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.

Krvavá operácia USA vo Venezuele: Zásah si vyžiadal DESIATKY obetí! Trump hovorí o Kubáncoch Prečítajte si tiež

Krvavá operácia USA vo Venezuele: Zásah si vyžiadal DESIATKY obetí! Trump hovorí o Kubáncoch

Viac o téme: Satelitné snímkyVenezuelaCaracasNicolás MaduroFuerte Tiuna
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Krvavá operácia USA vo
Krvavá operácia USA vo Venezuele: Zásah si vyžiadal DESIATKY obetí! Trump hovorí o Kubáncoch
Zahraničné
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Madura odviedli do
MIMORIADNE Madura odviedli do väznice, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych
Zahraničné
FOTO Od tanca v uliciach
Od tanca v uliciach až po strach z budúcnosti: VIDEO Reakcie na Madurovo zatknutie sa valia z celého sveta
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Trump zverejnil PRVÉ FOTO
Trump zverejnil PRVÉ FOTO Madura po zadržaní: Vytiahli ich zo spálne! Bola to ako televízna šou, opísal pocity
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Utajené zdravotné ťažkosti Moniky Szabó: Môže za to chyba v detstve?! Herečka varuje
Prominenti
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Z Pociskovej dcéry Liany už je veľká parádnica: Toto odkukala od mamy!
Prominenti
Tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po výhre na Slovane: Veľkú časť zápasu sme boli lepší
Tréner Banskej Bystrice Vlastimil Wojnar po výhre na Slovane: Veľkú časť zápasu sme boli lepší
Zoznam TV

Domáce správy

Nový rok, nové sumy:
Nový rok, nové sumy: PREHĽAD Štát zvýšil takmer všetky dávky! Pozrite, o KOĽKO si polepšíte
Domáce
Rok 2026 bude pre
Rok 2026 bude pre naše peňaženky výzvou: Analytička má 5 RÁD, ako narábať s peniazmi! TOTO Slováci nerobia
Domáce
AKTUALIZOVANÉ REAKCIE našich politikov na
REAKCIE našich politikov na útok vo Venezuele: Ostré slová Fica, VIDEO Blahu... Maduro nebude nikomu chýbať, tvrdí PS
Domáce
Zemplínske múzeum v Michalovciach získalo unikátne umelecké a historické diela do zbierky
Zemplínske múzeum v Michalovciach získalo unikátne umelecké a historické diela do zbierky
Košice

Zahraničné

Macron a Merz reagujú
Macron a Merz reagujú na pád Madura: Francúzsko víta zvrhnutie venezuelského prezidenta, Nemecko váha s verdiktom
Zahraničné
FOTO Dym stúpa z pevnosti
USA zasiahli SRDCE venezuelskej armády: Prvé satelitné snímky ukazujú rozsah útoku, FOTO pred a po
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie!
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie! Trump je frustrovaný z Putina: Zelenskyj žiada vojakov TÝCHTO krajín
Zahraničné
Sledujeme ONLINE MIMORIADNE Madura odviedli do
MIMORIADNE Madura odviedli do väznice, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych
Zahraničné

Prominenti

Braňo Král a Karlos
Syn Vémolovho parťáka prehovoril: Detaily o razii! Polícia vtrhla do domu a...
Zahraniční prominenti
Otestujte sa, či ste
Otestujte sa, či ste znalý v angličtine: KVÍZ Uhádnete názov slovenského seriálu v cudzom jazyku?
Domáci prominenti
Pamätáte si ho z
Pamätáte si ho z Kakaa? Markíza mu dala ďalšiu šancu: Detskú hviezdu dnes nespoznáte
Osobnosti
S čerty nejsou žerty:
S čerty nejsou žerty: Princezna Adélka mala v čase nakrúcania len 16! Ako vyzerá po 40 rokoch?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ako vyzeral náš predok
Ako vyzeral náš predok pred 1,6 milióna rokmi? Vedci oživili tvár hominida! TO, čo uvideli, prekvapilo aj ich
Zaujímavosti
NAJHORŠIA svadobná noc v
NAJHORŠIA svadobná noc v histórii: Manžel zatajil svoju MALIČKOSŤ pod zámienkou tradície! PRAVDA ju zničila
Zaujímavosti
Zdravotný horoskop na rok
Zdravotný horoskop na rok 2026: Toto vám predpovedajú hviezdy
vysetrenie.sk
Lindsay DeOliveria
Nevinná vyrážka spôsobila ochrnutie: Žena skončila v nemocnici! Lekári varujú, v ZÓNE SMRTI si ich nikdy nevytláčajte
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci ju začali vo
Slováci ju začali vo veľkom používať: Počuli ste o nej a viete, aké novinky prináša?
vosveteit.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Na plný počet bodov ho dá iba skutočný profík
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
TOP 10 najdrahších hotelov na svete: Neuveríte, koľko vás vyjde jedna noc! (foto)
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Venezuela pod paľbou Američanov: Môžu z toho paradoxne ťažiť vodiči na pumpách?
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Myslíte si, že poznáte peniaze vo svojej peňaženke? Tento kvíz vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?
Európska ekonomika je pod tlakom USA a Číny: Dokáže sa odraziť od dna?

Varenie a recepty

Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Krémová cesnaková perinka a jemné kuracie mäsko. Najlepší tip na nedeľný obed pre milovníkov cesnaku.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Poctivé a lacné polievky: 14 receptov, s ktorými sa najete dosýta a pritom ušetríte.
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Krúpová polievka s údeným: Poctivá klasika, ktorá zahreje aj zasýti
Výber receptov
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Pizzový závin: Rýchla klasika, ktorá zachráni každú večeru
Výber receptov

Šport

VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
VIDEO Regenda šokoval NHL: Hetrikom vykresal nádej pre San Jose, aktívny Slafkovský proti Dvorskému
NHL
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Na hoteli našiel mŕtveho reprezentačného kamaráta: Biatlonový líder spravil zásadné rozhodnutie
Biatlon
Balkánci sa zahalili do smútku: Zomrel bývalý úspešný reprezentačný hráč a tréner
Balkánci sa zahalili do smútku: Zomrel bývalý úspešný reprezentačný hráč a tréner
Futbal
Iga Swiateková má na to jasný názor: Pre ženský tenis je to už zbytočné
Iga Swiateková má na to jasný názor: Pre ženský tenis je to už zbytočné
WTA

Auto-moto

TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
TEST: Xpeng G9 AWD Performance - vlajková loď
Klasické testy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Práce na R1 pri B. Bystrici sa sústreďujú najmä na preložku cesty I. triedy
Doprava
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Cesty sú zjazdné, miestami je na vozovke kašovitý či zľadovatený sneh
Doprava
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Art Car Capsule by Cao Fei - to je názov novej módnej kolekcie od BMW M
Zaujímavosti

Kariéra a motivácia

Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Ako 10 minút denne dokáže zdvojnásobiť váš plat o rok
Kariérny rast
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Šialené trendy v pracovnom svete 2026, ktoré zmenia všetko, čo poznáme
Trendy na trhu práce
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Prečo sa niektoré povolania stávajú neatraktívnymi?
Pracovné prostredie
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Objavte pracovné ponuky, ktoré vám môžu zmeniť kariéru a zarábajte viac ako 2 500 eur
Zaujímavé pracovné ponuky

Technológie

Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Vedci zistili, prečo imunoterapia pri rakovine niekedy nezaberá, aj keď imunitný systém funguje
Veda a výskum
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Tvoj telefón môže niekto sledovať celé týždne a ty si to nevšimneš. Spyware sa nespráva ako bežný vírus
Aplikácie a hry
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Budú mať sociálne siete varovania ako krabičky od cigariet? Rastie tlak na povinné upozornenia
Správy
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung telefóny dostanú funkciu, ktorá dá stopku šmírovaniu cez rameno. Takto bude fungovať
Samsung

Bývanie

5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
5 izbových rastlín, ktoré prežijú i tam, kde sa ostatným nedarí. Tieto druhy oživia aj problémové miesta!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
10 šikovných kuchynských trikov, ktoré naozaj fungujú. Tieto vám uľahčia každodenné práce!
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
Nájdete tu pohodu, relax aj prírodu. Moderná chata prináša útulnosť aj tradičnú horskú dušu, výsledok si nás získal
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac
TOP 10 + 1 rodinných domov, ktoré sa vám v roku 2025 páčili u nás najviac

Pre kutilov

Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Naozaj možno nahradiť kupovaný substrát zeminou z krtinca? Skúsení záhradkári na tento januárový zvyk nedajú dopustiť
Záhrada
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Betónová dlažba môže vydržať roky. Stačí sa vyhnúť týmto chybám
Stavebný materiál
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Soľ ničí chodníky aj záhradu. Akým posypom ju v zime nahradiť, aby sa nešmýkalo
Dvor a záhrada
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Krása, farby a vôňa aj počas chladných dní? Tieto rastliny vám rozkvitnú v zime
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Bývanie
Farba roka 2026 v interiéri: Dizajnéri odporúčajú, ako využiť túto farbu priamo v bývaní, aby ste nič nepokazili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Dym stúpa z pevnosti
Zahraničné
USA zasiahli SRDCE venezuelskej armády: Prvé satelitné snímky ukazujú rozsah útoku, FOTO pred a po
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie!
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Napätie rastie! Trump je frustrovaný z Putina: Zelenskyj žiada vojakov TÝCHTO krajín
MIMORIADNE Madura odviedli do
Zahraničné
MIMORIADNE Madura odviedli do väznice, VIDEÁ presunu: TOTO povedal pred kamerami! Po útokoch hlásia mŕtvych
Nový rok, nové sumy:
Domáce
Nový rok, nové sumy: PREHĽAD Štát zvýšil takmer všetky dávky! Pozrite, o KOĽKO si polepšíte

Ďalšie zo Zoznamu