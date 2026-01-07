CHAOS na najväčšej diaľnici v ČR: Vodiči si to razia priamo cez stavenisko! Všetci spravili TÚTO chybu

BRNO – V Moravskom kraji v okolí Brna prebieha od dnešného dňa odstávka a veľká rekonštrukcia križovatiek dvoch najväčších diaľníc v celej republike. Napriek výstrahám, vopred uverejneným správam v tlači, rádiu aj v televízii, českí vodiči idú po pamäti a nerešpektujú dočasné značenia. Viaceré vozidlá sa ocitli dokonca priamo na stavenisku.
Dňom 5. januára boli na diaľničnom úseku križovatky D1 a D2 pri Brne v Českej republike spustené stavebné práce. Keďže je už pomaly po sviatkoch, česká polícia upozorňuje, že počas dňa tu treba počítať s kolónami. Aj napriek dočasným značeniam na zmenu trasy sa však niekoľko vozidiel ocitlo mimo vozovky a vošli priamo na stavenisko.
"Odohralo sa aj niekoľko prípadov, kedy vodiči vošli priamo na stavbu. Snažili sa tam dokonca otočiť a následne všetko len zhoršili. Prejsť staveniskom v mieste, kde sa križuje D1 a D2 je v súčasnej dobe veľmi obtiažne," vyjadrila sa pre Novinky juhomoravská polícia.
Dočasná trasa, ktorá obchádza celé stavenisko je kľukatá. Stačí len chvíľka nepozornosti a ktorýkoľvek vodič sa môže ocitnúť v špatnom pruhu, kde je nútený zísť z diaľnice. V danom úseku sa má v súčasnosti nachádzať 5 obchádzok, informuje RSD ČR.
Dopravu kontrolujú policajti
Na dočasne upravenej trase diaľnice hliadkujú aj policajné zložky. Vodičom, ktorí začali riskovať a snažiť sa obiehať, alebo sa otočiť v zúženej časti vozovky, rozdali vysoké pokuty. "Pri blokovaní pokuty sa vyhovárajú, že sú pracovníci stavby. Upozorňujeme, že si to vieme rýchlo overiť a v prípade klamstva hrozí vodičom ďalšia pokuta."
Najčastejšie vodiči chybujú v momentoch, kedy nasledujú vozidlo, ktoré ide pred nimi. V prípadoch, keď ide o tatrovku naloženú stavebným materiálom, končia v tesnom závese za ňou priamo medzi robotníkmi. "Chyba sa samozrejme môže stať. Keď ju už vodič nedopatrením urobí, mal by sa v prvom rade upokojiť. Riešením nie je otáčanie sa na stavbe a už vôbec nie jazda v protismere. Takéto manévre môžu končiť tragicky," dodáva česká polícia.
Rekonštrukcia dôležitej tepny pri Brne bude trvať celý rok. Pribudnúť tu majú viaceré pruhy a celá prevádzka sa zjednoduší. Dovtedy polícia žiada,a by boli vodiči trpezliví a zhovievaví.