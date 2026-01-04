Na deeskaláciu a mierové riešenie vo Venezuele vyzvalo 26 krajín EÚ

BRUSEL - Európska únia po americkej vojenskej intervencii vo Venezuele vyzýva všetky strany na pokoj a zdržanlivosť, aby sa zabránilo eskalácii, a na mierové riešenie krízy. Vyhlásenie, zverejnené dnes večer európskou diplomatickou službou, podporilo 26 štátov.
Pri útoku americké špeciálne sily zajali a do USA previezli tamojšieho autoritárskeho vládcu Nicolása Madura. "EÚ opakovane uviedla, že Nicolás Maduro chýba legitimite demokraticky zvoleného prezidenta, a vyslovila sa za pokojný prechod k demokracii v krajine vedený Venezuelou a rešpektujúci jej zvrchovanosť," stojí vo vyhlásení. Vo výpočte ako jediný z členských štátov únie chýba Maďarsko.
Vyhlásenie zdôrazňuje potrebu rešpektovať právo venezuelského ľudu rozhodovať o svojej budúcnosti. "Rešpektovanie vôle venezuelského ľudu zostáva pre Venezuelu jedinou cestou k obnoveniu demokracie a vyriešeniu súčasnej krízy," dodalo 26 štátov. Členovia EÚ ďalej pripomenuli potrebu rešpektovať zásady medzinárodného práva a Chartu OSN za každých okolností. "Členovia Bezpečnostnej rady OSN majú osobitnú zodpovednosť za dodržiavanie týchto zásad, keďže sú pilierom medzinárodnej bezpečnostnej architektúry," stojí ďalej vo vyhlásení. USA patria medzi stálych členov Bezpečnostnej rady, americký vojenský vpád do Venezuely bol podľa radu pozorovateľov porušením medzinárodného práva.
Sú v kontakte s USA
EÚ zároveň podľa dokumentu zdieľa prioritu boja proti nadnárodnému organizovanému zločinu a obchodu s drogami, zároveň ale zdôrazňuje, že "tieto výzvy treba riešiť prostredníctvom trvalej spolupráce pri plnom dodržiavaní medzinárodného práva a zásad územnej celistvosti a zvrchovanosti". Z vyhlásenia tiež vyplýva, že predstavitelia štátov EÚ sú v kontakte s USA aj regionálnymi hráčmi.
Venezuelský najvyšší súd poveril viceprezidentku Delcy Rodríguezovú, aby dočasne prevzala prezidentské právomoci. Sudcovia zatiaľ nevyhlásili Madura s konečnou platnosťou za neprítomného, čo by viedlo k vyhláseniu predčasných volieb do 30 dní. Americký prezident Donald Trump v sobotu bez podrobností naznačoval, že USA budú krajinu dočasne riadiť. Uviedol tiež, že chce ropným spoločnostiam z USA dočasne vo Venezuele umožniť ťažbu.