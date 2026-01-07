NESTLÉ sťahuje z trhu výrobky známej značky! Problémové sú viaceré druhy a šarže, obsahujú BAKTÉRIE

BRATISLAVA - Rodičia, pozor! Spoločnosť Nestlé Slovensko sťahuje ďalšie dojčenské výživy. Problémové sú viaceré druhy a šarže. Preventívne opatrenie súvisí s detekciou mikroorganizmu Bacillus cereus.
Po tom, čo v decembri informoval Úrad verejného zdravotníctva a spoločnosť Nestlé o stiahnutí nevhodnej šarže dojčenskej výživy BEBA, prichádza ďalšie varovanie. Opäť sa upozornenie týka značky Beba a to až šiestich druhov jej výrobkov. Pri výrobku "BEBA EXPERTpro SENSITIVE 800 g" sú problémové tri šarže, pri "BEBA Comfort 1800 g" a "BEBA Comfort 70 ml" dve šarže, jedna šarža je problémová pri výrobkoch "BEBA SUPREMEpro 1800 g", "BEBA SUPREMEpro 2800 g" a "BEBA EXPERTpro HA 1600 g".
"Toto stiahnutie je preventívnym opatrením v súlade s princípom predbežnej opatrnosti z dôvodu možnej prítomnosti mikroorganizmu Bacillus cereus v jednej zo vstupných surovín," informuje Nestlé a zdôrazňuje, že v prípade dotknutých šarží ide o dobrovoľné stiahnutie z preventívnych dôvodov. "Sťahovanie sa netýka žiadnych iných produktov a šarží," uvádza.
Bacillus cereus
Bacillus cereus patrí do bakteriálneho rodu Bacillus a radíme ho medzi mikrobiálnych pôvodcov alimentárnych intoxikácií – otravy z potravín. Bacillus cereus má schopnosť vyrobiť dva druhy toxínov, ktoré vyvolávajú dva druhy otráv z potravín:
- Emetický toxín Bacillus cereus – vyvoláva nevoľnosť, malátnosť, zvracanie.
- Diarhogenný (hnačkový) enterotoxín Bacillus cereus. Vyvoláva hnačkové ochorenie sprevádzané bolesťami brucha, vodnatou hnačkou s pocitom nevoľnosti.
Pri deťoch je priebeh ochorenia ťažší ako u dospelých.
Nestlé zákazníkov uisťuje, že prijíma všetky potrebné opatrenia, aby si spotrebitelia a obchodní partneri boli istí bezpečnosťou ich produktov. "Spotrebitelia, ktorí si zakúpili uvedený výrobok, sa môžu obracať na našu spotrebiteľskú linku na e-maile: info@nestle.cz alebo na telefónnom čísle: +420 800 135 135. Spoločne nájdeme najvhodnejšie riešenie," konštatuje na záver spoločnosť, ktorá sa za spôsobené nepríjemnosti ospravedlňuje.