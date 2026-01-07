UNRWA oznámila prepustenie stoviek zamestnancov z Pásma Gazy

ŽENEVA - Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v stredu oznámila, že tento týždeň pre katastrofálnu finančnú situáciu musela prepustiť 571 zamestnancov z Pásma Gazy. V pobrežnej enkláve ich naďalej pracuje približne 12.000. Informovala o tom agentúra AFP.
UNRWA pomáha už 70 rokov
UNRWA poskytuje pomoc a podporu palestínskym utečencom v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu, v Libanone, Jordánsku a Sýrii už viac než 70 rokov. Svoj chod financuje z dobrovoľných príspevkov, ktorých objem sa však zmenšil. V roku 2025 dostala UNRWA na svoju činnosť len asi 570 miliónov z potrebných približne 880 miliónov dolárov.
Personál, ktorého sa utorkové prepúšťanie dotklo, pôvodne pracoval v Pásme Gazy. V začiatkoch vojny medzi militantným hnutím Hamas a Izraelom - na jeseň 2023 - sa mu však z palestínskej enklávy podarilo odísť.
Hamas, ktorý vojnu v Gaze vyvolal svojím útokom na Izrael zo 7. októbra 2023, rozhodnutie UNRWA kritizoval ako nespravodlivé. Podľa hnutia ide o porušenie základných práv teraz už bývalých zamestnancov agentúry. Hamas tiež vyzval UNRWA, aby „prevzala svoju úlohu a zodpovednosť smerom k Palestínčanom a svojim zamestnancom“.
Práca na diaľku neefektívna
Hovorca agentúry vysvetlil, že väčšina z prepustených pracovníkov nedokázala po odchode z Pásma Gazy vykonávať svoje povinnosti na diaľku. Agentúra ich však vyplácala až do vlaňajšieho marca, keď im nariadila mimoriadne neplatené voľno.
Neplatené voľno a finančná kríza
„Dotknutí zamestnanci nedostávajú plat už viac než desať mesiacov a nie je možné predpovedať, kedy a či vôbec budú môcť pokračovať vo výkone svojich povinností, a to z dôvodov, ktoré sú úplne mimo kontroly UNRWA,“ uviedol hovorca. Agentúra k rozhodnutiu prepustiť ich podľa neho pristúpila pre svoju „kritickú“ finančnú situáciu. Ide tiež o dôsledok intenzívneho očierňovania, podotkol hovorca.
Izrael zakázal UNRWA pôsobenie na svojom území a fakticky aj v Pásme Gazy. Agentúru obvinil, že jej zamestnanci pracovali aj pre hnutie Hamas a niektorí z nich sa podieľali na útoku z októbra 2023. Medzinárodný súdny dvor na jeseň minulého roka rozhodol, že Izrael tieto svojej obvinenia nepreukázal. V Pásme Gazy platí od 10. októbra 2025 krehké prímerie medzi Izraelom a Hamasom sprostredkované Spojenými štátmi.